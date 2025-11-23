Bloqueo transportistas 24 de noviembre: ¿A qué hora empieza?

El pasado 11 de noviembre transportistas y productores del campo realizaron una manifestación en el Zócalo de la CDMX, en el que anunciaron que realizarían un paro nacional este lunes 24 de noviembre.

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Baltazar Valdez Amentia, informó que hicieron una alianza con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), por lo que ambos grupos realizarían un paro nacional este lunes.

Valdez Amentia precisó que, de nueva cuenta, frenarían el tránsito de las mercancías, pero que esto no afetaría a los vehículos particulares ni a los transportes de pasajeros, pues dejarán que transitaran libremente.

Asimimo, precisó que en esta ocasión “se va a concretar lo que ya habíamos anunciado anteriormente, la toma de las aduanas”, debido a que quieren ejercer presión para poder tener un diálogo con las autoridades correspondientes para tener una respuesta ante sus demandas.

Agricultores y transportistas anuncian nuevo bloqueo. ı Foto: Captura de video / Cuartoscuro

¿A qué hora empieza el bloqueo del 24 de noviembre?

En otro video, el presidente de la ANTAC, David Estévez Gamboa, confirmó que este lunes se realizarán un paro nacional, por lo que pidió a la ciudadanía que “no salgan ese día porque no va a haber paso” asimismo, pidió a los transportistas “a que no saquemos un solo viaje”

Precisaron que anteriormente han tomado carreteras y han realizado marchas lentas, pero no han obtenido resultados a sus demandas, por lo que continúan en unión firme con los transportistas.

Apuntaron que han sido víctimas de inseguridad, extorsión, falta de documentos emitidos por parte de la ecretaría de Comunicaciones y Transportes como licencias plastificadas.

Comunicado ANTAC ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con un posicionamiento publicado por la ANTAC el 21 de noviembre, son más de 20 organizaciones de transportistas las que se han sumado al paro nacional de este lunes 24 de noviembre, el cual comenzará a partir de las 8:00 horas.

Por su parte, Baltazar Valdez Amentia precisó que este lunes realizarían un cierre total de carreteras y la toma de las aduanas de la frontera norte del país, y dijo que la lucha de ambos gremios continúa, pues son un binomio indivisible.

Comunicados de transportistas ı Foto: Redes Sociales

Organizaciones de transportistas como la Honorable Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas A.C. (HAMOTAC), la Alianza Mexicana de Transportistas A.C. (AMTAC), la Organización Integradora de Derechos Convencionales A.C. (INDECO) y la Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (FEMATRAC) se deslindaron del paro nacional del lunes 24 de noviembre, pues por medio de comunicados apuntaron que no participarían en las movilizaciones y bloqueos anunciados.