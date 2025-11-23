Temporada navideña y de frío: Recomendaciones para evitar incendios e intoxicaciones

Durante la temporada navideña nos vemos rodeados de luces y adornos propios de la época que iluminan con colores las calles y las casas, dejando que el espíritu de las festividades se haga presente en todos los rincones.

Sin embargo, durante esta temporada de celebraciones también existe un aumento en el riesgo de incendios, pues, de acuerdo con el Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, los árboles navideños pueden representar un riesgo.

En caso de que se registe un corto circuito o un incendio en un espacio en el que se encuentre un árbol navideño decorativo existe mayor riesgo a que este aumente, pues pueden convertirse en conbustible para un incendio de gran magnitud.

Asimismo, durante la época en la que la temperatura desciende, existe un mayor riesgo de intoxicación por el monóxido de carbono que producen los anafres o calentadores.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones de #Ollin, el chapulín de la prevención.

▶️Usa ropa abrigadora 🧥🧣🧤

▶️Si realizas actividades al aire libre, utiliza cubrebocas😷

▶️Evita cambios bruscos de temperatura🌡️

▶️Mantente hidratado e ingiere alimentos ricos en… pic.twitter.com/5PspMUUwIp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 23, 2025

Recomendaciones para evitar incendios e intoxicaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió la Guía de Prevención en Temporada de Invierno, en la que se encuentran recomendaciones para evitar incendios e intoxicaciones durante la temporada navideña.

Para evitar accidentes, se deben apagar todas las luces y adornos navideños antes de dormir, además de desconectar las series de luces y adornos cuando salgas de casa y al dormir para poder evitar una sobrecarga en el voltaje.

En caso de utilizas anafres para calendar habitaciones se recomienda colocarlos en lugares ventilados, así como revisar la flama de la estufa o boiles y realizar mantenimiento a las instalaciones de gas.

Recomendaciones para evitar incendios en temporada navideña ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Asimismo, se hace énfasis en que los árboles naturales se secan después de quince días, por lo que estos son más propensos a incendiarde con más facilidad, por lo que es recomendable no colocarlos cerca de cortinas, telas, papeles, plásticos, madera o cualquier tipo de material inflamable.

De igual manera, se debe revisar que las luces navideñas y adornos que se adquieran sean de buena calidad, pues estas pueden generar cortor circuitos en caso de no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.

Las luces que se colocan en árboles o en cualquier tipo de decoración navideña no deben permanecer en uso constante por más de 90 días, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En caso de colocar un nacimiento, se recomienda que estos esten armados con materiales no inflamables, por lo que se debe evitar usar cajas de carton como base y mejor optar por mesas de fierro, vidrio o bases de cemento.

Además, se recomienta evitar colocar velas sobre o cerca del nacimiento del árbol de navidad, pues estas podrían caerse y provocar un incendio en el lugar en el que se encuentren, por lo que es mejor optar por utilizar velas artificiales.

Guía de Prevención en Temporada de Invierno ı Foto: Especial

En cuanto a las conexiones de luces, se recomienda utilizar multicontactos que disminuyan sobrecargas, así como no colocar extenciones por debajo de las alfombras para no pisar los cables.

El árbol navideño debe ser colocado en un lugar que no obstruya ni parcial ni totalmente las rutas de evacuación, salidas de emergencia o cualquier puerta, para que estas no interfieran al momento de querer salir de algún lugar.