Zodiaco Especial 1727: Resultados del Sorteo del 23 de noviembre del 2025 de Lotería Nacional.

El Sorteo Zodiaco Especial 1727 de la Lotería Nacional se realizó este 23 de noviembre del 2025 con más de 43 millones de pesos en premios para los billetes ganadores.

En esta ocasión el billete del sorteo, que se realiza un domingo cada mes y en el que participan 120,000 billetes, estuvo dedicado al Bicentenario de la consolidación de la Independencia en el Mar.

El monto del sorteo se reparte en 22,622 premios de diferentes cantidades. El premio mayor es de 11 millones de pesos en una serie de 20 “cachitos”. Un sólo cachito de la serie ganadora se premia con 550 mil pesos.

El billete del Sorteo Zodiaco Especial 1727 estuvo dedicado al Bicentenario de la consolidación de la Independencia en el Mar. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Resultados del Sorteo Zodiaco 1727

En La Razón de México, te presentamos los números ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1727 de este domingo 23 de noviembre del 2025. Sin embargo, los interesados deben esperar a que se fen a conocer los resultaos después de las 20:00 horas.

El sorteo se lleva a cabo en una serie. Para la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar con el Sorteo Zodiaco Especial?

En el Sorteo Zodiaco Especial 1 de cada 5 gana.

Si se adquiere la serie ganadora del Sorteo Zodiaco se puede ganar el monto del premio mayor de 11 millones de pesos y si se adquiere un cachito se pueden ganar hasta 550 mil pesos.

El Sorteo Zodiaco se celebra un domingo del mes y participan 120,000 números o billetes que van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco y se juega en 1 serie.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios: Premios directos, Premios por aproximación, Premios por terminación y Reintegros.

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 600.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

De los Premios por aproximación se entregan en total 24 y de los Premios por Terminación se entregan en 1,199 precios: 11 para los que coinciden con las últimas cuatro cifras del premio mayor, con cualquier signo del zodiaco; 108 para los que coincidan con las tres últimas del primer premio, con cualquier signo del zodiaco (excluyendo las cuatro cifras); y 1,080 para los números cuyas dos últimas cifras sean iguales a las dos últimas del premio mayor, con cualquier signo del zodiaco (excluyendo las cuatro y tres cifras).

Los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Si quieres conocer más del Sorteo Zodiaco Especial puedes consultar la página de la Lotería Nacional.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

