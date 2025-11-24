Frente frío 16 amenaza con temperaturas de -10 grados

Mientras la primera tormenta invernal se aleja del territorio nacional rumbo al centro de Estados Unidos (EU), México enfrentará los embates del frente frío número 16, que provocará descensos drásticos de temperatura hasta -10 grados, además de chubascos, vientos intensos y la posible formación de torbellinos en el norte del país, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal estará activo en el norte de México y su interacción con una vaguada polar en el noroeste generará condiciones meteorológicas severas.

Las regiones más afectadas registrarán rachas de viento fuertes a muy fuertes. El norte de Coahuila enfrenta riesgo de formación de tornados. En la madrugada, el norte de Sonora mantiene probabilidad de caída de nieve o aguanieve.

El pronóstico del SMN indica que para el lunes 24 y martes 25 de noviembre, el frente frío 16 adquirirá características de sistema estacionario sobre la Mesa del Norte, al afectar directamente a Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, con rachas fuertes de viento acompañadas de lluvias y chubascos.

Paralelamente, un canal de baja presión establecido en el noreste y oriente del territorio, combinado con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste, que incluyen la península de Yucatán.

El panorama meteorológico se complicará el miércoles cuando el frente frío 16 avance hacia el noreste mexicano asociándose con una vaguada prefrontal que se extenderá sobre el oriente del país. Esta configuración atmosférica provocará un nuevo descenso en las temperaturas y precipitaciones muy fuertes a intensas en estas zonas.