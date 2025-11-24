Matan a tiros a otro exalcalde en Veracruz

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz, en su toma de protesta el 1 de enero del 2018.

Juan Carlos Mezhua, exalcalde del municipio de Zongolica, Veracruz, fue asesinado a tiros la mañana de ayer domingo por dos hombres a bordo de una camioneta, luego de ser citado en la comunidad de Piedras Blancas.

La noticia fue dada a conocer por integrantes de su equipo a través de sus redes sociales, quienes aseguraron “que Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político”.

El Dato: El 9 de diciembre del 2024 fue asesinado en Tepenacaxtla, Veracruz, Benito Aguas Atlahua, diputado federal del distrito por el PVEM, quien fue acribillado mientras comía.

“Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la Presidenta de la República. Aquí los resultados de su estrategia de paz, pero la única paz es para los delincuentes”, señalaron en su perfil de Facebook.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) señaló que abrió una carpeta de investigación por los hechos y que la indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos (FEAIDH).

Añadió que ya se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por los fiscales, peritos y policías ministeriales.

Mezhua Campos fue presidente municipal de Zongolica por la coalición PAN-PRD tras la elección del 2017 y anteriormente encabezó la dirigencia del PRD en la entidad.

En las pasadas elecciones en el estado, buscó la alcaldía como candidato independiente. Recientemente se dio a conocer que trabajaba en la conformación de un partido político independiente.

“Estoy muy contento porque hay muchas personas que se están uniendo al Partido Independiente de Veracruz. Gente honesta, gente trabajadora, gente productiva, gente sin pasado oscuro, gente que piensa igual que yo, que es posible un Veracruz próspero, seguro, noble y respetuoso con sus ciudadanos”, dijo en su última publicación en redes sociales.

Este hecho se suma a otros ocurridos en fechas recientes, como el homicidio del excandidato en 2021 a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, quien fue asesinado en el interior de su domicilio de la comunidad de Villa Comoapan del mismo municipio.

De acuerdo con medios locales, sujetos armados irrumpieron en la casa habitación ubicada sobre la calle Mariano Escobedo y le dispararon al exedil.

Según los testigos, el exfuncionario intentó escapar del ataque y corrió hacia la parte superior del inmueble; sin embargo, fue alcanzado y abatido en la azotea de su propia casa.

Al lugar arribaron elementos de la FGE de Veracruz, quienes iniciaron una carpeta de investigación para dar con los responsables. De igual manera, se inició un operativo por la zona para detener a los responsables, aunque hasta ahora no se reportan detenidos.

Cabe mencionar que los homicidios de autoridades locales no han cedido en el último año en el país, a pesar del refuerzo en la seguridad por parte de autoridades federales.

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, suman diez los alcaldes en funciones que han sido asesinados en el país que militaban en diversos partidos políticos, en lo que va del presente año, los hechos que han provocado enérgicas protestas ciudadanas.