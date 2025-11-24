‘Violaría todas las leyes internacionales’: Sheinbaum sobre posible incursión en Embajada de México en Perú

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió este lunes con contundencia a las declaraciones del presidente peruano José Jerí, quien durante el fin de semana sugirió la posibilidad de intervenir la Embajada mexicana en Lima, para detener a la exprimera ministra, Betssy Chávez, quien se encuentra refugiada en dicha oficina.

Esto, en un escenario similar al ocurrido en Ecuador, donde autoridades irrumpieron en la sede diplomática para detener a un asilado político, ocurrido el año pasado.

“Violaría todas las leyes internacionales”, afirmó Claudia Sheinbaum al ser cuestionada en Palacio Nacional sobre las amenazas provenientes de Perú, en referencia al caso de una ciudadana peruana que solicitó asilo político en la Embajada de México.

Claudia Sheinbaum trazó un paralelismo con los hechos acontecidos en Ecuador, donde el gobierno violó la inmunidad diplomática al ingresar por la fuerza a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas. “¿Qué ha ocurrido en el Ecuador? Violando todas las leyes internacionales”, recordó la presidenta.

Claudia Sheinbaum subrayó que el derecho de asilo está reconocido y protegido por las leyes internacionales de derechos humanos y forma parte integral del marco de las relaciones diplomáticas entre naciones.

“El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos”, enfatizó Claudia Sheinbaum.

Pese a la gravedad de las amenazas, Claudia Sheinbaum apostó por la vía del diálogo. “El diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina”, señaló, aunque reconoció que el gobierno peruano tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum fue clara al advertir sobre las consecuencias de una eventual incursión: “La vulneración pues sería muy grave. Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”.

Cuando se le preguntó si México está preparado para enfrentar un escenario de esa naturaleza, Claudia Sheinbaum reiteró que cualquier diferencia debe resolverse “siempre en el marco de la ley internacional”, dejando claro que su administración no contempla ceder ante presiones que atenten contra la soberanía y los principios diplomáticos fundamentales.

El caso mantiene en tensión las relaciones entre ambas naciones latinoamericanas y pone nuevamente en el centro del debate internacional el respeto a las convenciones diplomáticas y el derecho de asilo.

