Rosa Icela Rodríguez acusa motivación política en mega bloqueos

La Secretaría de Gobernación (Segob) descartó este lunes cualquier justificación para los bloqueos carreteros que mantienen grupos de transportistas y productores agrícolas en al menos nueve entidades del país, y advirtió que detrás de las protestas podrían existir intereses políticos de la oposición.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, señaló directamente que las dos organizaciones que encabezan las manifestaciones tienen vínculos con partidos como PRI, PAN y PRD, y cuestionó las verdaderas intenciones del movimiento cuando —aseguró— el gobierno federal ha mantenido canales de diálogo permanentes con ambos sectores.

“No existe razón para mantener bloqueos ni manifestaciones”, afirmó categóricamente Rosa Icela Rodríguez durante una conferencia de prensa en las oficinas de Gobernación.

La funcionaria argumentó que tanto transportistas como campesinos han sido escuchados de manera constante y que sus demandas están siendo atendidas a través de mesas de trabajo formales, por lo que los cierres de carreteras y casetas carecen de sustento.

Respecto a los productores del campo, la secretaria enfatizó que sus principales preocupaciones giran en torno a la Ley de Aguas, tema que —aclaró— aún no ha sido aprobado y continúa en debate legislativo. “La Ley de Aguas no ha sido aprobada y el debate continúa abierto en la Cámara de Diputados”, explicó, añadiendo que existe un foro legislativo donde participan todas las partes involucradas, incluida la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La funcionaria federal reveló que tan solo en las últimas tres semanas se han celebrado más de 200 reuniones entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y diversas organizaciones campesinas.

Durante el fin de semana, agregó, hubo encuentros adicionales con líderes del movimiento y con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, lo que evidencia —según su versión— la voluntad gubernamental de resolver las inquietudes del sector.

En el caso de los transportistas, la titular de Segob destacó que desde hace varios meses operan mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), enfocadas en temas de seguridad carretera y protección de mercancías y operadores. Desde 2018, precisó, se han realizado 316 reuniones con líderes del sector.

“Si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas. ¿Qué cosa es lo que hay atrás? Hay quienes pertenecen al PRI, al PAN, al PRD”, cuestionó Rodríguez, quien sugirió que las recientes protestas buscan “generar la idea de falta de atención a las demandas sociales” como parte de una estrategia de desgaste político contra la actual administración.

La funcionaria convocó a los grupos inconformes a acudir a la mesa de diálogo programada para este lunes a las 13:00 horas, y les exhortó a no obstaculizar el libre tránsito ni afectar servicios esenciales como movilidad, salud, abasto o acceso a comunidades.

“El Gobierno de México reitera su absoluta disposición al diálogo y a la atención de las demandas de todos los sectores en un marco de legalidad y bien común”, concluyó la secretaria, al tiempo que insistió en que “la mesa está abierta” y las autoridades permanecen atentas para seguir dialogando con quien así lo requiera, concluyó.

