Mega bloqueo 24 de noviembre: Paro se extiende a centro y norte del país; sigue lo más relevante

Agricultores y transportistas se manifiestan este lunes 24 de noviembre con un bloqueo en carreteras nacionales, ante lo que, acusan, ha sido una falta de resultados por parte de autoridades en sus respectivos sectores. Los convocantes llamaron a la ciudadanía a “no salir”, pues, advirtieron, “no habrá paso”.
10:00 hrs. Bloqueo llega a SLP: paran la SLP - Zacatecas
De acuerdo con medios locales, camiones y tractores bloquearon el paso sobre la carretera San Luis Potosí - Zacatecas - Durango, a la altura de la gasolinería La Posta.
10:00 hrs. Bloquean la México - Puebla, con dirección a CDMX
El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) informó que también hay un bloqueo sobre la autopista México - Puebla, a la altura de la entrada a la capital mexicana.
09:50 hrs. Bloquean Arco Norte
Con pancartas exigiendo seguridad, transportistas bloquean, con camiones de carga pesados, el paso sobre Arco Norte.
09:40 hrs. Bloquean autopista Tampico - Valles
La autopista Tampico - Valles, que conecta Veracruz con Tamaulipas, también está afectada por los bloqueos.
09:30 hrs. Cerrada la México - Pachuca por bloqueos
La autopista México - Pachuca, una de las más transitadas por quienes se transportan desde y hacia la Ciudad de México, está afectada por los bloqueos.
La manifestación afecta el paso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
09:00 hrs. Cerrada la autopista Lechería - Texcoco
La autopista Lechería - Texcoco, una de las más transitadas del Estado de México, se encuentra afectada por el bloqueo de transportistas.
08:50 hrs. Bloquean caseta de Tepoztlán
Camiones con pancartas bloquean la caseta de Tepoztlán sobre la autopista La Pera - Cuautla. Reportan que, pese a la presencia de manifestantes, hay paso libre.
08:40 hrs. Comienzan cierres sobre la México - Querétaro
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), se registraron bloqueos sobre la Plaza de Cobro Palmillas en la autopista México - Querétaro.
07:45 hrs. Camiones de carga bloquean la México - Toluca
Minutos antes de las 08:00 horas, inicio anunciado del mega bloqueo, se registró la llegada de más camiones de carga sobre la autopista México - Toluca.
06:50 hrs. Se registran primeros bloqueos sobre la México - Toluca
De acuerdo con Guardia Nacional Carreteras, desde cerca de las 07:00 horas, se registraron los primeros bloqueos sobre la autopista México - Toluca, con camiones de carga bloqueando el paso.
Transportistas y agricultores realizan mega bloqueo nacional en carreteras
Ante lo que, han acusado, ha sido una falta de soluciones claras, colectivos de transportistas en unión con productores agrícolas convocaron a un mega bloqueo en carreteras nacionales este lunes 24 de noviembre.
Líderes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han asegurado que, aunque autoridades han impulsado mesas de diálogo, los resultados han sido escasos.
Incluso, aseguraron que anteriores formas de protesta, como marchas o bloqueos modestos, han logrado escasa repercusión. Por ello, David Estévez Camboya, dirigente de la ANTAC, aseguró que era necesaria una manifestación a mayor escala: “Les pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan porque no va a haber paso”.
Así, este lunes 24 de noviembre, se prevé que esté cerrado el paso en las principales carreteras del país, lo cual afectará virtualmente todos los estados, aunque especialmente los del Valle de México, con alta afluencia día con día: CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Querétaro, entre otros.
En términos generales, los agricultores y transportistas denuncian abandono burocrático, falta de recursos para llevar a cabo sus actividades diarias y falta de atención a la inseguridad, lo cual deriva en extorsiones.
