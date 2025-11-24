Mega bloqueo 24 de noviembre: Paro se extiende a centro y norte del país; sigue lo más relevante

Sigue EN VIVO lo más relevante del mega bloqueo de transportistas y agricultores del 24 de noviembre.

Agricultores y transportistas se manifiestan este lunes 24 de noviembre con un bloqueo en carreteras nacionales, ante lo que, acusan, ha sido una falta de resultados por parte de autoridades en sus respectivos sectores. Los convocantes llamaron a la ciudadanía a “no salir”, pues, advirtieron, “no habrá paso”.

10:00 hrs. Bloqueo llega a SLP: paran la SLP - Zacatecas

De acuerdo con medios locales, camiones y tractores bloquearon el paso sobre la carretera San Luis Potosí - Zacatecas - Durango, a la altura de la gasolinería La Posta.

#ÚltimaHora



¡YA HAY BLOQUEOS EN SLP!



Con tractores, productores potosinos se suman al bloqueo nacional y cierran parcialemente la circulación en la carretera SLP-Zacatecas-Durango a la altura de la gasolinería La Posta#NoticiasSLP pic.twitter.com/KmMuE6VitW — Código San Luis (@codigosanluisi) November 24, 2025

10:00 hrs. Bloquean la México - Puebla, con dirección a CDMX

El Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX) informó que también hay un bloqueo sobre la autopista México - Puebla, a la altura de la entrada a la capital mexicana.

#PrecauciónVial | Considera bloqueo sobre la Autopista México Puebla a la altura de Narciso Mendoza en dirección a la CDMX, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 6 Sur pic.twitter.com/BtK0stvOfv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 24, 2025

09:50 hrs. Bloquean Arco Norte

Con pancartas exigiendo seguridad, transportistas bloquean, con camiones de carga pesados, el paso sobre Arco Norte.

Desde muy temprano realizan bloqueo en Arco Norte por manifestación de transportistas y agricultores. pic.twitter.com/9ORRpiQozL — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) November 24, 2025

09:40 hrs. Bloquean autopista Tampico - Valles

La autopista Tampico - Valles, que conecta Veracruz con Tamaulipas, también está afectada por los bloqueos.

Transportistas bloquean la carretera Tampico–Valles, que conecta el sur de Tamaulipas con el norte de Veracruz. La circulación está detenida y ya se reportan afectaciones en la zona.pic.twitter.com/inC5OBEaDY — Monica Garza (@monicagarzag) November 24, 2025

09:30 hrs. Cerrada la México - Pachuca por bloqueos

La autopista México - Pachuca, una de las más transitadas por quienes se transportan desde y hacia la Ciudad de México, está afectada por los bloqueos.

La manifestación afecta el paso hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

09:00 hrs. Cerrada la autopista Lechería - Texcoco

La autopista Lechería - Texcoco, una de las más transitadas del Estado de México, se encuentra afectada por el bloqueo de transportistas.

08:50 hrs. Bloquean caseta de Tepoztlán

Camiones con pancartas bloquean la caseta de Tepoztlán sobre la autopista La Pera - Cuautla. Reportan que, pese a la presencia de manifestantes, hay paso libre.

🚧 #Bloqueo | Aunque el flujo vehicular continúa, transportistas también se hacen presentes en la caseta de Tepotzotlán, al norte de la CDMX durante el Paro Nacional que fue convocado para este 24 de noviembre. 🚨👇 pic.twitter.com/jGJvtOOBVE — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 24, 2025

08:40 hrs. Comienzan cierres sobre la México - Querétaro

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), se registraron bloqueos sobre la Plaza de Cobro Palmillas en la autopista México - Querétaro.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoQuerétaro, Plaza de Cobro Palmillas. Se informa a las personas usuarias que nuevamente se cierra la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones. Para más información llama… — CAPUFE (@CAPUFE) November 24, 2025

07:45 hrs. Camiones de carga bloquean la México - Toluca

Minutos antes de las 08:00 horas, inicio anunciado del mega bloqueo, se registró la llegada de más camiones de carga sobre la autopista México - Toluca.

#TomePrecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca del km 048+000 de la carretera México (Ent. Constituyentes)-Toluca (Lerma), del tramo La Marquesa-Toluca, con dirección CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/0whguUXJRp — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 24, 2025

06:50 hrs. Se registran primeros bloqueos sobre la México - Toluca

De acuerdo con Guardia Nacional Carreteras, desde cerca de las 07:00 horas, se registraron los primeros bloqueos sobre la autopista México - Toluca, con camiones de carga bloqueando el paso.

#TomeloEnCuenta en Autopista Toluca-México, cerca del km 049+000, a la altura de las plazas outlet. Se registra presencia de personas en el punto de la bifurcación de la Autop. México-Toluca, dirección CDMX. y la Carretera libre, atravesando un vehículo tractocamión tipo tolva. pic.twitter.com/rtWViOWgHR — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 24, 2025

Transportistas y agricultores realizan mega bloqueo nacional en carreteras

Ante lo que, han acusado, ha sido una falta de soluciones claras, colectivos de transportistas en unión con productores agrícolas convocaron a un mega bloqueo en carreteras nacionales este lunes 24 de noviembre.

Líderes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) han asegurado que, aunque autoridades han impulsado mesas de diálogo, los resultados han sido escasos.

Bloqueo carretero de productores de maíz en Guanajuato el pasado 4 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

Incluso, aseguraron que anteriores formas de protesta, como marchas o bloqueos modestos, han logrado escasa repercusión. Por ello, David Estévez Camboya, dirigente de la ANTAC, aseguró que era necesaria una manifestación a mayor escala: “Les pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan porque no va a haber paso”.

Así, este lunes 24 de noviembre, se prevé que esté cerrado el paso en las principales carreteras del país, lo cual afectará virtualmente todos los estados, aunque especialmente los del Valle de México, con alta afluencia día con día: CDMX, Edomex, Hidalgo, Puebla, Querétaro, entre otros.

Comunicado ANTAC y FNRCM ı Foto: FB: ANTAC

En términos generales, los agricultores y transportistas denuncian abandono burocrático, falta de recursos para llevar a cabo sus actividades diarias y falta de atención a la inseguridad, lo cual deriva en extorsiones.

