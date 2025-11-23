Mega bloqueo nacional: Horario, estados afectados y TODO lo que sabemos del paro del 24 de noviembre

Esto es TODO lo que sabemos del mega bloqueo nacional del 24 de noviembre.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) llevarán a cabo este lunes 24 de noviembre un paro nacional sin precedentes que bloqueará carreteras, aduanas fronterizas y complejos industriales en más de una decena de estados, desde Chihuahua hasta Chiapas.

La protesta es el punto de quiebre tras al menos dos meses de diálogo con el gobierno federal sin que hayan logrado acuerdos sobre tres problemas que ahogan al sector: inseguridad, extorsión policial sistemática y abandono burocrático.

David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, fue directo en conferencia de prensa: “Les pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan porque no va a haber paso".

Así, los operadores tienen instrucciones precisas: no cargar mercancía, no salir a carretera. Advirtieron que solo ambulancias y vehículos de emergencia tendrán vía libre.

¿A qué hora y en dónde comienza el mega bloqueo del 24 de noviembre?

Los bloqueos iniciarán a las 8:00 horas en puntos estratégicos de distintos estados, entre ellos:

Chihuahua

Michoacán

Jalisco

Chiapas

Ciudad de México

Estado de México

Querétaro

Sonora

Zacatecas

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Guanajuato

Sinaloa

Aguascalientes

En el Valle de México, las principales rutas quedarán paralizadas:

México-Pachuca

México-Toluca

México-Querétaro

México-Cuernavaca

México-Puebla

Asimismo, casetas como San Miguel Zapotitlán, El Pisal, Cuatro Caminos y Calera, además de tramos críticos de la Panamericana y autopistas michoacanas, enfrentarán cierres totales.

Las aduanas de la frontera norte también serán tomadas, lo que amenaza con estrangular el comercio internacional.

¿Qué exigen los transportistas y ganaderos con el mega bloqueo del 24 de noviembre?

Los transportistas denuncian un sistema de extorsión que va desde policías municipales hasta elementos de la Guardia Nacional.

“La corrupción y la extorsión existen por algunos elementos de Guardia Nacional, seguridad pública estatal y hasta policías municipales“, acusó Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC.

A eso se suma la imposibilidad de tramitar documentos básicos, pues denunciaron que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no emite licencias plastificadas, papeletas para revisiones físico-mecánicas ni placas.

“Los asaltos en carretera se han vuelto el pan de cada día. Basta ya de tanta crueldad que sufrimos en carretera", clamaron.

Al bloque se sumarán los campesinos, quienes cuentan con sus propias demandas. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano exige precios justos para frijol y maíz, mayores apoyos a la producción agrícola y la desaparición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Estados productores como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco ya confirmaron su participación.

Piden tomar precauciones por mega bloqueo

El movimiento pidió disculpas anticipadas a la ciudadanía y exhortó a reprogramar citas médicas y viajes. También llamaron a los transportistas de pasajeros a no tomar ningún viaje, al advertir que habrá complicaciones severas en el tránsito terrestre y el comercio internacional.

Los organizadores mantienen en secreto la logística completa “por seguridad”, pero las afectaciones ya están confirmadas en zonas que históricamente han sido epicentro de bloqueos.

El Gobierno federal respondió con un llamado al diálogo a través de las Secretarías de Gobernación (Segob) y Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), advirtiendo que los bloqueos “representan riesgos para la ciudadanía y generan afectaciones al libre tránsito y a la actividad económica".

En ese sentido, hicieron un llamado a evitar movilizaciones y a privilegiar el diálogo como vía para atender las demandas del sector.

Sin embargo los manifestantes dejaron claro que no hay marcha atrás. Los líderes del movimiento aseguran que no han recibido respuestas concretas del Gobierno federal, estatal o municipal, y que endurecerán las movilizaciones hasta lograr una mesa de diálogo real que atienda sus demandas.

