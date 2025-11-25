CSP: la gente está contenta; Línea K, polo de desarrollo

La Presidenta, ayer, al proyectar el video de la fiesta de culturas comunitarias.

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista un clima de enojo o molestia hacia su gobierno y convocó a la ciudadanía a participar en la concentración del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde —aseguró— se realizará un recuento de los avances de los últimos siete años.

Pese a que aún no decide si encabezará una marcha previa, confirmó que el encuentro será en la Plaza de la Constitución porque, dijo, “hay mucho que celebrar”.

Sheinbaum Pardo desestimó las narrativas de descontento que circularon tras la movilización de la Generación Z de la semana pasada. Aseguró que la versión de enojo social ha sido “inflada” en las redes sociales.

“Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia… la han querido levantar. Había cuatro personas gritando en Juchitán y dos mil recibiéndome. Hacen todo un cuento”, afirmó durante su conferencia matutina.

De acuerdo con la mandataria, el ánimo en el país es distinto al que —señaló— intenta proyectar la oposición. “Hay mucha alegría en la gente. Lo veo no sólo cuando llego a un lugar; en los caminos, en las carreteras, la gente cómo me saluda. Es algo muy bonito”, sostuvo.

En ese sentido, criticó a sus adversarios por carecer de propuestas: “Mientras más llamen a la violencia y menos propuestas tengan, menos apoyo van a tener”.

Respecto al 6 de diciembre, Sheinbaum explicó que aún no está resuelto si la convocatoria incluirá una marcha o sólo un mitin. “Todavía no lo decidimos, pero más bien yo creo que es la concentración aquí en el Zócalo. Aquí nos vamos a juntar”, indicó.

Añadió que el evento tendrá como eje central reafirmar el rumbo y contrastar “lo que era antes y lo que es ahora”. Subrayó que no hay regreso al pasado y que el país debe seguir avanzando con la transformación.

La Presidenta insistió en que su gobierno “va muy bien” y reconoció que persisten retos, como la violencia, que “aún duele y requiere reforzar la estrategia”. No obstante, remarcó que el día de la concentración será una oportunidad para mostrar los avances y fortalecer el respaldo a su proyecto.

“Incursión sería muy grave”

Por Tania Gómez

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió ayer con contundencia a las declaraciones del presidente peruano José Jerí, quien durante el fin de semana sugirió la posibilidad de intervenir la embajada mexicana en Lima, para detener a la exprimera ministra, Betssy Chávez, quien se encuentra refugiada en dicha sede diplomática.

“Violaría todas las leyes internacionales… la vulneración sería muy grave. Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”.

Trazó un paralelismo con los hechos de Ecuador, donde el gobierno violó la inmunidad diplomática al ingresar por la fuerza a la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente Jorge Glass. “¿Qué ha ocurrido en el Ecuador? Violando todas las leyes internacionales”, recordó.

Sheinbaum subrayó que el derecho de asilo está reconocido y protegido por las leyes internacionales de derechos humanos y forma parte integral del marco de las relaciones diplomáticas entre naciones.

“El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos”.

Pese a la gravedad de las amenazas, Sheinbaum apostó por la vía del diálogo. “El diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina”.