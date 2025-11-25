La CNTE siendo la CNTE

A muchos podría no parecerles nueva la noticia, lo que sí refleja es un refrendo de una manera de proceder que suele tener efectos colaterales. ¿De qué se trata? Bueno, pues resulta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le subirá dos rayas a sus protestas, pues ha anunciado que buscarán manifestarse en todos los puntos a los que acuda la Presidenta, para tratar de ejercer presión para que sus demandas se cumplan con mayor rapidez. “Vamos a estar en todos los eventos donde esté la Presidenta para que no se pongan otros términos… exigimos que nos reciba el documento personalmente”, refirieron ayer profesores adscritos a esa organización. Ha quedado claro, porque así lo ha informado el Gobierno, que el costo de sus demandas representaría una importante afectación a las finanzas públicas. Y es que piden, por ejemplo, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el fin de las Afores, aumento salarial superior al 10%, derogación de la Reforma Educativa de 2019, entre otras. Van pues, como en otras ocasiones, a la presión directa.

