‘No tienen carpetas de investigación’, aclara Sheinbaum sobre transportistas que cerraron carreteras

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que “no tienen carpetas de investigación” los transportistas que impulsaron el cierre de carreteras en diferentes partes del país y que afectaron la vialidad ayer 24 de noviembre.

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, aunque el cierre de carreteras constituye un delito, no se contempla perseguir a quienes realizaron estas manifestaciones.

Respecto a los cierres que se presentaron el pasado lunes en diversas carreteras y vialidades del país por parte de transportistas y campesinos, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no tendrían que haberse manifestado, porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas, el diálogo está abierto, si no hubiera diálogo entonces se entiende que hagan una manifestación, pero hay diálogo”.

En cuanto a las protestas realizadas también en contra de la Ley de Aguas, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que “hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que exista”, pues dijo que con esta ley se busca que el agua sea considerada como un recurso de la nación para que “deje de ser una mercancía” y se garantice el derecho humano al acceso al vital líquido.

“Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego (...) Hay agricultores que no quieren hacer eso y por eso están en contra de la Ley Nacional de Agua”, sentenció Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

El pasado lunes, la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio conocer que algunos de los líderes transportistas y agrícolas que impulsaron la manifestación del pasado 24 de noviembre “tienen carpetas abiertas desde hace muchos años por obstrucción de vías, incluso algunos han estado detenidos. Tienen toda una historia de cierres de carreteras”.

