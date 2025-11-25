Ahorcan 29 puntos carreteros en 17 estados; ve Segob motivos políticos

Alrededor de 29 puntos carreteros en 17 estados de la República amanecieron este lunes con bloqueos (17 cierres totales y el resto parciales) por parte de transportistas y agricultores en demanda de seguridad y de mayores subsidios por parte de las autoridades federales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tanto a los campesinos como a los transportistas se les ha atendido a través de mesas de trabajo.

“No es que estén bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo”, dijo. Además, refirió que algunos de los manifestantes incluso ya incluyeron en sus demandas temas relacionados con la Ley de Aguas, que está en discusión en el Congreso, ante lo que dijo: “Se abrió un foro”.

El Dato: el diputado Luis Gerardo Sánchez (PRI) respondió a la Segob: “El paro no lo estoy haciendo yo, es de toda la población que tiene mucho tiempo buscando que se les escuche”.

“Quien tiene acaparadas concesiones no le gusta la Ley de Aguas. Hay foros en el Congreso para que se puedan verter las opiniones”, destacó.

Más tarde, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló que tanto los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) como del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM)

—las dos organizaciones que encabezan las manifestaciones— tienen vínculos con PRI, PAN y PRD, al tiempo que cuestionó las verdaderas intenciones del movimiento cuando, aseguró, el Gobierno federal ha mantenido canales de diálogo permanentes con ambos sectores.

“No existe razón para mantener bloqueos ni manifestaciones”, afirmó Rodríguez durante una conferencia de prensa en las oficinas de Gobernación.

Bloqueos en la caseta de cobro “Calera”, en Zacatecas. ı Foto: Cuartoscuro

La funcionaria argumentó que tanto transportistas como campesinos han sido escuchados de manera constante y que sus demandas están siendo atendidas a través de mesas de trabajo formales, por lo que los cierres de carreteras y casetas carecen de sustento.

Asimismo, reveló que tan sólo en las últimas tres semanas se han celebrado más de 200 reuniones entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y diversas organizaciones campesinas.

Durante el fin de semana, agregó, hubo encuentros adicionales con líderes del movimiento y con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, lo que evidencia, dijo, la voluntad gubernamental de resolver las inquietudes del sector.

En el caso de los transportistas, la titular de Segob destacó que desde hace varios meses operan mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), enfocadas en temas de seguridad carretera y protección de mercancías y operadores. Desde 2018, precisó, se han realizado 316 reuniones con líderes del sector.

“Si ya están caminando los acuerdos, las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay atrás? Hay quienes pertenecen al PRI, al PAN, al PRD”, denunció la secretaria de Gobernación, quien sugirió que las recientes protestas buscan “generar la idea de falta de atención a las demandas sociales” como parte de una estrategia de desgaste político contra la actual administración.

Productores del campo tomaron las casetas de El Pisal y Costa Rica, en Sinaloa, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Rosa Icela Rodríguez también advirtió que varios de los dirigentes que están detrás de los bloqueos ya tienen carpetas de investigación por la misma conducta desde administraciones pasadas.

“Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años por obstrucción de vías principales; incluso algunos de ellos han estado detenidos, no en nuestra administración, pero ellos tienen toda una historia de bloqueo de carreteras, de toma de casetas, etcétera; no nacimos ayer”, señaló.

Además, la funcionaria convocó a los grupos inconformes a acudir a una mesa de diálogo que estaba programada para la tarde del lunes; sin embargo, el encuentro no ocurrió.

En torno a los señalamientos de la secretaria de Gobernación, los manifestantes respondieron a través de una publicación en redes sociales que no habían recibido formalmente la convocatoria y rechazaron tener intereses políticos con los bloqueos.

“Acabamos de escuchar que la secretaria de Gobernación anunció que habría mesas de diálogo a las 13:00 horas; sin embargo, no hemos sido convocados”, aseguró la Antac.

“Queremos precisar algo: Nosotros no protestamos pacíficamente por intereses políticos ni por molestar a la gente. Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, señaló la organización de transportistas.

En referencia a su denuncia por los casos de inseguridad que hay en las carreteras, refirió que “todos los días decenas de hombres y mujeres que salimos a trabajar con la única intención de llevar la comida a la mesa somos víctimas de un delito. Esto no sólo nos afecta a nosotros como transportistas, afecta a cualquiera que toma un camino que hoy es controlado por el crimen”.

Asimismo, recalcó que la motivación de los bloqueos no es política: “Les prometemos que, si logran que nos dejen de matar por salir a trabajar, muchos votaríamos por ustedes”.

Las agrupaciones de transportistas y campesinos advirtieron que este martes continuarán con los bloqueos y buscarán extenderlos hacia las entidades donde este lunes no se sumaron. Ello, dijeron, hasta que el Gobierno federal resuelva sus demandas.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Gobernación agregó en un comunicado que las acciones de los manifestantes “generaron afectaciones a la ciudadanía en las actividades laborales, académicas, de salud, abasto y movilidad”.

También precisó que, ya que están abiertas las mesas de diálogo, sólo una de las organizaciones de transportistas está detrás de los bloqueos, “mientras que el resto, que está en pláticas, se deslindó de las movilizaciones”.

SE APARTA DE DICHOS. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que no existen elemento sostener que las manifestaciones de transportistas y productores agrícolas tienen motivaciones partidistas.

“Respeto las expresiones de los secretarios de Estado. No tengo por qué desautorizarlas ni descalificarlas, ni tampoco negarlas. Pero yo no tengo elementos para poder hacer una afirmación así”, dijo el diputado guinda en conferencia de prensa en San Lázaro.

Agregó que es necesario dialogar y escuchar las denuncias de los manifestantes: “Hay personas, empresas, que no son responsables de ninguna política pública. Sin embargo, se ven afectados. A mí me gustaría que por parte de los transportistas y el Gobierno se siga dialogando”.