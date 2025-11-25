Nomás de invitado

Que sólo va de invitado, dijo el diputado Luis Gerardo Sánchez, del PRI, luego de que en la Secretaría de Gobernación se informara que en las protestas que realizan transportistas y productores agrícolas hay participación de integrantes de la oposición, lo que da cuenta de una politización de esa protesta. Fue durante la conferencia de prensa convocada ayer por el Gobierno que el subsecretario César Yáñez dio cuenta que quien encabezaba los bloqueos en San Luis de la Paz, era el legislador tricolor. Ayer mismo el diputado buscó desmarcarse sin desmarcarse tanto: “Me pidieron que los acompañara derivado de que yo hice un foro de información sobre la Ley de Aguas la semana anterior, y ellos me pidieron que les hiciera el favor de acompañarlos a su manifestación, y también me pidieron que les recibiera un pliego petitorio para que yo lo pudiera llevar a la Cámara de Diputados el día de mañana”. Dijo que el paro no lo hace él, sino gente que espera desde hace tiempo que se le escuche. “No soy yo, es todo el país”. Ahí el dicho del diputado priista.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Fox reciclado