Los manifestantes no son investigados: Sheinbaum

Representantes campesinos y transportistas salieron de la Secretaría de Gobernación sin un acuerdo en la mesa de negociación de los recientes bloqueos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que no existen carpetas de investigación en contra de transportistas y productores del campo que han impulsado el cierre de carreteras, por lo cual negó que exista alguna especie de persecución en contra de estas personas.

Las declaraciones de la mandataria se dan después de que la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró el lunes pasado que, desde hace años, algunos de los manifestantes cuentan con carpetas de investigación por el cierre de carreteras.

La mandataria federal explicó que, aunque el cierre de carreteras constituye un delito, no se contempla perseguir a quienes realizaron las movilizaciones.

“Sí era un delito cerrar las carreteras, y es un delito; pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse, no. Son dos cosas distintas. Quizá se malinterpretó, pero Rosa Icela nunca planteó ese tema”, declaró durante la conferencia del lunes.

Respecto a los cierres en diversas vialidades del país, la mandataria aseguró que: “no tendrían que haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto; si no hubiera diálogo, entonces se entiende que hagan una manifestación, pero hay diálogo”.

EL TIP: AL REFERIRSE a las protestas, la mandataria reiteró que trabajan para fortalecer la seguridad en las rutas federales del país.

En cuanto a las protestas realizadas en contra de la Ley de Aguas, la Sheinbaum aclaró que “hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan”, pues con esta ley se busca que el agua sea considerada como un recurso de la nación para que “deje de ser una mercancía” y se garantice el derecho al acceso del vital líquido.

“Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan el agua, porque es para riego (...) Hay agricultores que no quieren hacer eso y por eso están contra de la Ley Nacional de Agua”, aclaró.

El lunes, Icela Rodríguez informó que, pese a los reclamos de los manifestantes, existen intereses políticos detrás de las movilizaciones, a pesar de que existe diálogo con los gremios.

“Tienen carpetas abiertas desde hace muchos años por obstrucción de vías, incluso algunos han estado detenidos. Tienen toda una historia de cierres de carreteras”, dijo.