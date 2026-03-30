Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 31 de marzo y 1 de abril

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Cebolla blanca: $18.80 el kilo

Plátano: $19.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $24.80 la pieza

Manzana Golden en bolsa: $29.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Papaya: $23.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Naranja: $26.80 el kilo

Toronja sangría: $27.80 el kilo

Manzana Golden Delicious: $36.80 el kilo

Manzana Red Delicious: $36.80 el kilo

Manzana Royal Gala: $36.80 el kilo

Calabaza Italiana/criolla: $28.80 el kilo con 50 puntos Soriana Ya

Chile serrano: $49.80 el kilo

Cilantro, acelgas o espinacas: $9.80 el manojo

Lechuga romana: $13.80 la pieza con 50 puntos Soriana Ya

Col blanca: $19.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel: $18.90

Ajo a granel: $16.90

Verdura fresca ı Foto: Freepik

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $35.90 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

Mojarra tilapia entera congelada: $59.90 el kilo

Filete de basa blanco congelado. $69.90 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $189.00 el kilo

Combinado de mariscos: $104.00 el kilo

Filete de mojarra de granja congelada: $104.00 el kilo

Barrita de surimi de cangrejo: $99.00 el kilo

Steak de atún aleta amarilla gourmet: $299.00 el kilo

Camarón coctelero chico: $138.00 el kilo

Filete tilapia sin piel Valley Doods fresh 500g: $79.00

Milanesa de res pulpa blanca: $198.90 el kilo

Pierna de cerdo sin hueso fresca: $114.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s por charola: $156.90

Nuggets de pechuga de pavo: $88.00 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $149.00 el kilo

Milanesa de pollo Delgada Pilgrim’s por charola: $168.90

Torta de papa: $79.90 el kilo

Huevo blanco Precíssimo de 30 piezas: $69.90

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LMCT