Por bloqueos, ríspida negociación en Segob

Después de cuatro horas de diálogo entre transportistas y campesinos en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), se dio a conocer que ambas partes no alcanzaron un acuerdo. Sin embargo, la dependencia federal llamó a que se priorice el diálogo y se liberen las vialidades para encontrar una solución.

A través de redes sociales, la Segob señaló que “representantes de varias secretarías y de la Conagua se encontraron con los dirigentes de los manifestantes, quienes se negaron a aceptar la realización de mesas de trabajo y rechazaron levantar los bloqueos en las carreteras”.

EL DATO: LA PRESIDENTA sugirió que tras la protesta podrían existir motivaciones políticas y aseguró que no responderán con confrontación, porque hay evidentes provocaciones.

Tras una ríspida reunión, que comenzó a las 14:00 horas pese a estar programada para las 11:00 de la mañana, los gremios afectados abandonaron las instalaciones de Bucareli para anunciar que los bloqueos continuarán en el país.

Eraclio El Yako Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), declaró a medios que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, le solicitó que los bloqueos fueran retirados y acusó que ninguno de los representantes del Gobierno federal se comprometió a cumplir alguno de los puntos del pliego petitorio que presentaron en la reunión.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, publicó un comunicado en el que señaló que, pese a la mesa de diálogo, los bloqueos no serán retirados e incluso se ampliarán, lo que, dijo, generó afectaciones al bloquear el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y artículos perecederos.

La dependencia detalló que en la reunión estuvieron presentes los representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aarón Mastache; y el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez.

A pesar de que no se alcanzó un acuerdo, el Gobierno reiteró su disposición “al diálogo y la concertación con todos los sectores sociales, privilegiando siempre el bienestar de la ciudadanía”.

No obstante, según el líder de los campesinos, no se levantarán los bloqueos hasta que el Gobierno federal se comprometa a presentar compromisos verificables sobre sus demandas.

En tanto, mientras el diálogo de este martes se desmorona, líderes campesinos y transportistas anunciaron que los bloqueos que se pusieron en marcha el lunes continuarán en los 36 puntos del país.

La tensión entre ambas partes se incrementa después de que la Presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que: “No tendrían por qué haberse manifestado, porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas, el diálogo está abierto. Si no hubiera diálogo, entonces se entiende que hagan una manifestación”.

4 Horas duró la reunión sin llegar a acuerdos

Ante la negativa, el Gobierno de México ratificó su disposición a buscar soluciones al conflicto. En este sentido, la Sader desplegará equipos en los diversos estados del país para atender las problemáticas específicas de cada región, mientras que la Conagua reiteró la invitación a discutir las demandas en el marco de la Ley General de Aguas que se analiza en la Cámara de Diputados, pues es otra de las demandas expuestas por los campesinos.