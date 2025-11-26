Reunión de presidentas de izquierda cuando repunta derecha

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a su homóloga de la República de Honduras, Xiomara Castro, con quien posteriormente sostuvo una reunión privada.

Como parte de la Ceremonia Oficial de Bienvenida, realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se entonaron los himnos nacionales de México y Honduras; posteriormente se llevó a cabo la toma de la fotografía oficial del encuentro.

El Dato: ENTRE noviembre de 2023 y noviembre de 2024, las exportaciones de México a Honduras representaron un valor de 76.9 millones de dólares.

La Jefa del Ejecutivo federal estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; la subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Raquel Serur Smeke; y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.

Tras la reunión, la mandataria compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó el encuentro:

“Hoy recibimos en Palacio Nacional a la presidenta de Honduras, @XiomaraCastroZ (Xiomara Castro) quien está por concluir su mandato; reconocemos el trabajo y compromiso con su pueblo. Gracias por la amistad y la buena relación bilateral”, señaló.

A la mandataria de la República de Honduras la acompañaron el secretario de Relaciones Exteriores, Javier Efraín Bú Soto; el secretario particular de la presidenta, Héctor Manuel Zelaya Castro; y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

146 años de relación bilateral tienen las naciones

El pasado domingo, la mandataria hondureña arribó a tierras mexicanas y fue recibida por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. Castro y su comitiva fueron recibidos en la cancillería, acompañados por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras desde enero de 2022, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia del país, aspecto que comparte con la actual Presidenta de México.

Castro es considerada un referente de la militancia de izquierda en Honduras, por ser fundadora del partido Libertad y Refundación (Libre), organización surgida en 2009. A lo largo de su trayectoria ha participado activamente en movimientos sociales y en la construcción de su plataforma política.

La mandataria ha impulsado reformas en materia económica, energética y de seguridad, además de mantener una agenda de cooperación con países de la región y organismos internacionales.

“Vamos a formar un gobierno de reconciliación, de paz y de justicia. Vamos a iniciar un proceso para garantizar una democracia participativa, una democracia directa”, fueron algunas de las palabras de Castro en 2021, cuando se perfilaba como la nueva presidenta de Honduras.

Tanto Castro como Sheinbaum se han caracterizado por estar al frente de gobiernos considerados de izquierda, en un contexto latinoamericano en el que movimientos políticos de corte conservador han ocupado la dirección de países de la región, como Bolivia, donde hace meses los resultados en las urnas dieron un giro hacia la derecha al convertir a Rodrigo Paz en el nuevo mandatario boliviano al ganar los comicios con 54% de los votos.