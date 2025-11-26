Salmerón da coscorrón a Meyer

Más de una ceja se levantó ayer con los duros señalamientos que hizo Pedro Salmerón, conocido ideólogo de Morena, contra quien fuera uno de los integrantes de la élite obradorista del sexenio pasado, Román Meyer, exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y es que el historiador publicó en las benditas redes que “el archivo general agrario tiene dos años cerrado, no se termina, se inunda, pero don Román Meyer, el responsable de la obra… no sólo tiene cargo nuevo, sino que ahora será estrella en Once TV”. Esto en alusión a que ahora el exfuncionario federal de la 4T tendrá un programa televisivo. Pero la cosa no quedó ahí, porque con notorio hartazgo sentenció: “Ya me cansé de callar”. Nos dicen que a juzgar por esa expresión, a muchos pareció que el historiador andaba con un silencio impuesto, aunque ayer lo rompió y se explayó, por ejemplo, con quien le preguntó qué había detrás si ineptitud o corrupción. “Con el simple hecho de que el edificio siga en obras, se explica”, respondió. Uf.

