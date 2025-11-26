SSPC reporta como ‘no localizados’ a dos agentes federales en Jalisco

Agentes de la SSPC a bordo de una unidad oficial, en una fotografía ilustrativa.

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) asignados a labores de inteligencia e investigación contra grupos criminales en el estado de Jalisco, fueron reportados este miércoles como “no localizados”.

De acuerdo con la dependencia federal, se perdió la comunicación con los agentes desde el 25 de noviembre , cuando viajaban en un vehículo oficial rumbo a Guadalajara.

Al dar seguimiento a su ruta, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

La SSPC informó que se realizarán “todas las acciones necesarias” para localizar a los agentes y que las familias de los agentes cuentan con “absoluto” acompañamiento y respaldo de la institución a cargo de Omar García Harfuch.

Añadió que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y se coordina con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

