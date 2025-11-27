Oposición ve desatención de Gobierno ante protesta

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, lamentó que la Presidenta Claudia Sheinbaum mantenga su posición de minimizar los reclamos de los transportistas, cuya única demanda es seguridad en las carreteras.

“La petición es que las unidades de policías estatales y municipales se salgan de las carreteras y que haya drones para vigilar; debe bajar el índice delictivo; los transportistas quieren seguridad y vigilancia permanente en sus viajes.

En sus redes sociales, advirtió que el problema carretero puede escalar en violencia, desabasto en varias comunidades y recrudecer más la falta de medicamentos que aún persiste.

“No se trata de asuntos políticos, es un tema de atender los asaltos, las extorsiones, los asesinatos en carreteras. Los transportistas y productores de maíz intentan llegar a acuerdos con el Gobierno para atender demandas, son causas necesarias como combatir la inseguridad en las carreteras, ofrecer un mayor precio al maíz y escuchar lo que se piensa sobre la reforma de la Ley del Agua”.

Más tarde, líderes de campesinos y transportistas ingresaron al Senado en un intento fallido por establecer contacto con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, luego de tres días de bloqueos carreteros en más de 40 puntos del país.

Los manifestantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), quienes ingresaron al salón de plenos con apoyo de senadores del PAN tras una reunión privada, denunciaron la ausencia de políticas públicas para el campo y la inseguridad que enfrentan los transportistas en las carreteras, al tiempo que advirtieron que si no hay respuesta a sus demandas, las movilizaciones continuarán.