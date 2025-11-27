Productores y transportistas acuerdan con Gobernación retirar bloqueos carreteros

Productores agrícolas y transportistas acordaron levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país, después de una reunión en la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En dicho encuentro, se acordó la instalación de 3 meses de trabajo para atender las inquietudes de los manifestantes. Se atenderán los siguientes temas:

Seguridad en carreteras

Dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua

Atender los temas del campo.

Cada mesa quedó con línea directa para continuar de manera inmediata la revisión de los puntos pendientes.

“Los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos estados del país para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia”, informó Gobernación en un comunicado.

Además, la dependencia afirmó que en la reunión productores agrícolas y transportistas recibieron información sobre los programas y acciones institucionales que aplicará el Gobierno de México en los diferentes estados para atender sus demandas.

Los bloqueos carreteros comenzaron el pasado lunes 24 de noviembre cuando productores y transportistas decidieron interrumpir el libre tránsito de vehículos en 36 puntos de los siguientes estados:

Sonora

Guanajuato

Sinaloa

Jalisco

Tlaxcala

Tamaulipas

Michoacán

Chihuahua

“La Secretaría de Gobernación reiteró su plena disposición para dar seguimiento continuo a los temas del campo y del transporte, y confirmó que los apoyos y procesos de atención serán operados directamente en territorio, frente a cada productor, para garantizar transparencia, agilidad y resultados”, concluyó la dependencia.

