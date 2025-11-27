Senadores del PAN y MC advierten catástrofe jurídica por posible reapertura de juicios ya concluidos en la SCJN

La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabra casos ya resueltos, conocida como “cosa juzgada”, ha generado críticas entre senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes advirtieron sobre los graves riesgos para la seguridad jurídica y el Estado de derecho en México.

Los legisladores de ambos partidos coinciden en que esta medida podría generar una incertidumbre legal que afectaría tanto a ciudadanos como a empresas, además de poner en tela de juicio la estabilidad del país ante la comunidad internacional.

El senador del PAN, Raymundo Bolaños, fue contundente al señalar que “la realidad es que esa es una catástrofe legal. No entiendo el posicionamiento de las ministras y ministros. La cosa juzgada lo que hace es generar seguridad para todas y para todos, se llama seguridad jurídica, es el término correcto”.

Para Bolaños Azócar, el efecto de abrir nuevamente sentencias ya ejecutadas sería devastador: “¡Es riesgosísimo! Aprobar eso por parte de un ministro o de una ministra del Suprema Corte de Justicia refleja ignorancia total de lo que significa el Estado de derecho”

La senadora Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, también expresó su preocupación:

“Para nosotros es muy preocupante evidentemente. Preocupados desde que vinieron todos estos cambios en el Poder Judicial, sin duda. Pero justo este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que seguir, porque hay preceptos en la Constitución, hay preceptos en la forma de impartir justicia en nuestro país históricamente. Uno de ellos es el de la cosa juzgada, que son temas fundamentales de derecho y diría yo también de justicia”.

La legisladora emecista consideró delicado que “quienes debieran de tener el dominio de estos preceptos, de lo que la ley señala, de lo que la Constitución señala, hoy lo estén no solamente poniendo en duda, sino que de hecho están tratando de controvertirlo”.

Tanto Bolaños Azócar como Barrales coinciden en que la inseguridad jurídica que generaría la apertura de casos ya resueltos tendría consecuencias graves para la inversión y la economía nacional.

La senadora de Movimiento Ciudadano agregó que el mensaje sería muy preocupante y costoso, “estando a la puerta de la revisión del T-MEC”.

“Por supuesto que sí, porque entonces con qué seguridad puedes generar ya actos mercantiles. Al final cualquier acto mercantil cualquier acto de comercio, cualquier elemento de carácter financiero que se realice, tiene plazos para poderse impugnar. Tiene plazos para poder generar un juicio y este juicio tiene instancias. Si después de la última instancia se vuelve a abrir una nueva posibilidad de juzgar, esto se vuelve inacabable y eso sí acaba con la seguridad jurídica de todo mundo. Es riesgosísimo”.

MSL