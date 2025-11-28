Canciller Juan Ramón de la Fuente pide licencia por cirugía, confirma Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum publicó en redes sobre el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, tomará licencia por una intervención quirúrgica, confirmó este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación. En su lugar, queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”, escribió en redes sociales la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum destacó el desempeño de Juan Ramón de la Fuente, a quien calificó como una figura clave en la política exterior de su Gobierno.

“Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación”, señaló.

Claudia Sheinbaum también informó además que, durante la ausencia del Canciller, quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

“En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”, indicó.

