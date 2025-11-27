Reportan que Juan Ramón de la Fuente pidió licencia como titular de la SRE para someterse a cirugía

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó licencia a su cargo para poder someterse a una cirugía de columna, señalaron varios reportes en medios de comunicación.
La SRE, se informó, quedará a cargo de Roberto Velasco, Subsecretario para América del Norte de la Cancillería.
Juan Ramón de la Fuente ha representado en los últimos días a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diferentes eventos internacionales, por lo que postergó la operación.
Ernestina Godoy queda de encargada de la FGR tras renuncia de Alejandro Gertz Manero
Hasta el momento, no se ha dado a conocer el tiempo que el canciller de México estará ausente el funcionario.
JVR