Reportan que Juan Ramón de la Fuente pidió licencia como titular de la SRE para someterse a cirugía

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, pide licencia para someterse a cirugía.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó licencia a su cargo para poder someterse a una cirugía de columna, señalaron varios reportes en medios de comunicación.

La SRE, se informó, quedará a cargo de Roberto Velasco, Subsecretario para América del Norte de la Cancillería.

Juan Ramón de la Fuente ha representado en los últimos días a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en diferentes eventos internacionales, por lo que postergó la operación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el tiempo que el canciller de México estará ausente el funcionario.

JVR