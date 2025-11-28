Con salida de Gertz Manero la procuración de justicia no se interrumpe: Monreal

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, el diputado Ricardo Monreal Ávila aseguró que la procuración de justicia no se interrumpe ni se afecta, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) ya cuenta con una encargada de despacho: Ernestina Godoy, quien hasta hace unos días se desempeñaba como consejera jurídica del gobierno federal.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, subrayó que el Ministerio Público de la Nación sigue funcionando con normalidad, sin alteraciones en sus procesos ni en sus responsabilidades constitucionales.

Monreal expresó que mantiene una opinión positiva sobre Gertz Manero, a quien calificó como un hombre “correcto” y con una trayectoria honorable dentro de la FGR. Señaló que su renuncia no obedece a presiones ni a temas políticos, sino a una decisión estrictamente personal, la cual, dijo, debe ser respetada.

“Su actitud es respetable y hasta encomiable. Este relevo institucional puede traer una renovación que ayude a reforzar el combate a la impunidad y a atender los reclamos de seguridad en el país”, declaró el legislador.

Aclaró que el Senado ya aceptó formalmente la renuncia y que ahora inicia el proceso constitucional para seleccionar a una nueva o nuevo fiscal, mediante el mecanismo que establece la Constitución. Mencionó que próximamente se emitirá la convocatoria oficial para la designación, por lo que llamó a confiar en que el proceso será transparente y para bien del país.

“Estoy tranquilo y confiado de que este cambio representará una refrescada para la institución y ayudará a fortalecer la justicia en México”, agregó, al insistir en que no especulará sobre motivos ficticios o versiones no confirmadas alrededor de la salida del exfiscal.

Sobre Ernestina Godoy, Monreal destacó su perfil profesional y su trayectoria en el servicio público. Señaló que ha coincidido con ella recientemente en reuniones de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde han revisado la agenda legislativa y diversas iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal.

“La conozco bien. Es una mujer autónoma, profesional, con experiencia, capacidad técnica y jurídica. Pero, sobre todo, es una mujer honesta, incapaz de corromperse o de aceptar presiones o sobornos, tanto de la delincuencia organizada como de grupos criminales de cuello blanco”, afirmó.

El diputado enfatizó que Godoy cuenta con la preparación necesaria para mantener la operación de la Fiscalía durante este periodo de transición, mientras el Senado define a la persona que asumirá el cargo de forma oficial.

Finalmente, reiteró que el proceso de designación será responsabilidad del Senado, institución que, dijo, tendrá que priorizar la capacidad, preparación, integridad y compromiso con el combate a la impunidad de quien resulte electo.

