Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, acepta declararse culpable de narcotráfico en EU.

Una minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago, reveló que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de narcotráfico.

La audiencia para que cambie su declaración fue fijada para el próximo 1 de diciembre del 2025, cerca de las 13:30 horas.

Se informó que Joaquín Guzmán López enfrenta 5 cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Según el documentó aceptó declararse culpable de al menos uno.

Entre los delitos que se le imputan, se encuentran tráfico de múltiples cargamentos de droga, incluyendo cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, desde México hacia Estados Unidos.

También la organización y supervisión de la recolección de ingresos ilícitos provenientes del narcotráfico para su lavado de dinero y envío de regreso a México. Así como delitos relacionados con la delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego.

El hijo menor de “El Chapo” fue detenido el 25 de julio del 2024, cuando aterrizó en una avioneta en territorio estadounidense. Junto a él también se logró la captura del histórico narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Joaquín Guzmán López por el “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

