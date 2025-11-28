La vuelta del GIEI

Nos comentan que la reciente reunión de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con la Presidenta Claudia Sheinbaum no fue un encuentro más entre los familiares de las víctimas con las autoridades, sino que dio pie y oxígeno hacia un nuevo giro en la ruta de las investigaciones que buscan dar con el paradero de los jóvenes, desaparecidos desde 2014; dicen que, entre otros asuntos, se acordó la reactivación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso durante años, pero cuyas acciones terminaron interrumpidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no prorrogó su participación. Tras unos dos años de ausencia, el GIEI retomará las pesquisas, en un momento en que los padres, que no renuncian a la esperanza de hallar a sus hijos, exigen avances y acciones más tangibles.