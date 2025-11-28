Quedan mal en el Congreso local

Lamentable, nos comentan, el intento de trampa que el miércoles pasado se quiso tender al alcalde de Miguel Hidalgo, en lo que tenía que ser su comparecencia en el Congreso local, para discutir el presupuesto 2026. Y es que resulta que de última hora, se informó, la mayoría morenista pretendió meter a un espacio cerrado a Mauricio Tabe, como parte de una una dinámica de frontalización en su contra que ha venido escalando en los últimos días. Lógicamente, nos cuentan, el panista expresó su inconformidad: “Yo creo que es muy tramposo cambiar de último momento la sede, meternos a una ratonera, que no estén los medios, que no estén mis funcionarios y no estén los concejales y además poner cadeneros para ver quién entra y quién sale como si fuera el Congreso VIP”. Tras estos sucesos, se ha advertido la necesidad de que haya un trato igualitario a todos los alcaldes. Llama mucho la grilla a los morenistas, claro, pero hasta en eso, si se pasan, quedan mal, nos comentan.

