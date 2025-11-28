Senado inicia recepción de solicitudes para aspirantes a encabezar la FGR

El Senado inició la recepción de solicitudes para quienes buscan dirigir la Fiscalía General de la República.

El Senado de la República inició este viernes, a partir de las 13:00 horas, la recepción de solicitudes de personas interesadas en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), en un proceso que permanecerá abierto hasta las 13:00 horas del domingo 30 de noviembre a través de la plataforma oficial www.senado.gob.mx.

Esta es la primera etapa en la renovación del liderazgo de la institución tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Alejandro Gertz Manero renunció a la FGR. ı Foto: Especial

Los aspirantes deberán cumplir con requisitos constitucionales como ser ciudadano mexicano por nacimiento, contar con al menos 35 años de edad y poseer título profesional de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de diez años.

Además, se valorará su trayectoria en el servicio público, su experiencia en el ejercicio de la actividad jurídica, así como su honorabilidad, compromiso con valores democráticos e independencia.

La Cámara Alta abrió el proceso formal para renovar la titularidad de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero. ı Foto: Captura de pantalla

Una vez concluido el plazo de registro, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) realizará la verificación de los expedientes y seleccionará al menos diez candidaturas que serán presentadas al Pleno del Senado para su consideración.

La lista de aspirantes aprobada será enviada a la titular del Ejecutivo Federal, quien tendrá diez días para formular una terna y someterla al Senado.

Senado de la República es el responsable de llevar a cabo proceso para renovar la titularidad de la FGR. ı Foto: Cuartoscuro.

El proceso culminará con la comparecencia de las personas propuestas ante el Pleno y la designación final del nuevo Fiscal General de la República, mediante el voto de dos terceras partes de los senadores presentes.

La persona elegida deberá rendir protesta de ley en la misma sesión, asumiendo formalmente el cargo y marcando el inicio de una nueva etapa para la FGR.

