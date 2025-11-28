Ver para soñar: busca garantizar que millones de niñas y niños tengan una nueva mirada hacia el futuro

Gracias a la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, el Gobierno de México, a través de la SEP, impulsa una de las acciones más importantes a favor de la niñez: la entrega gratuita de 2 millones de lentes a alumnas y alumnos de escuelas primarias públicas de todo el país en el ciclo escolar 2025–2026, mediante la iniciativa “Ver para soñar”.

Antes no veía bien, pero ahora, con mis lentes, puedo leer mejor, hacer la tarea y ver bien a mis amigos y a mi maestra. Debemos cuidarlos mucho, porque son nuestros grandes aliados para aprender Yaretzi Monserrat, alumna de primaria



Con esta acción, se alcanzará prácticamente la cobertura total del alumnado con dificultades visuales en escuelas públicas, asegurando que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de aprender, desarrollarse y crecer con bienestar, y que millones de niñas y niños puedan ver con claridad, aprender mejor y construir un futuro lleno de oportunidades.

Este esfuerzo no solo mejora la visión de las y los estudiantes, sino que elimina barreras que afectan el aprendizaje y fortalece la equidad educativa, porque ninguna niña ni ningún niño debe quedarse atrás por una causa evitable.

Esta acción es una de las políticas más trascendentes a favor de la niñez mexicana, ya que garantiza que millones de niñas y niños puedan ver con claridad, aprender mejor y construir un futuro lleno de oportunidades.

La salud de niñas y niños es una prioridad. Además, recibir los lentes de manera gratuita nos quita una carga económica importante Nancy Fabiola González Reyes, madre de familia beneficiaria



La medida surge de los resultados obtenidos en las Jornadas de Salud Escolar, donde se identificó que cuatro de cada diez estudiantes de primaria presentan problemas de agudeza visual, lo que puede afectar su rendimiento académico y desarrollo integral. Con la entrega de lentes gratuitos, se alcanzará prácticamente la cobertura total del alumnado con dificultades visuales en escuelas públicas, asegurando que cada niña y niño tenga las mismas oportunidades de aprendizaje y bienestar.

La SEP invita a madres, padres y tutores que ya recibieron el Informe de Resultados de la Evaluación de Salud Escolar a seguir las recomendaciones. En los casos donde se haya detectado un problema de agudeza visual, deben acudir a una clínica para una segunda valoración con un optometrista; posteriormente, si se confirma el diagnóstico, se realizará la entrega gratuita de los lentes.