Presidenta del Senado descarta consecuencias para el PT por bloquear la revocación de mandato

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, descartó que el Partido del Trabajo (PT) vaya a enfrentar consecuencias políticas por haber bloqueado la posibilidad de adelantar la consulta de revocación del mandato a 2027, en la reforma electoral aprobada la noche del miércoles, y defendió la aportación del partido aliado a la agenda legislativa de Morena.

“No. Yo creo que México es un país que se caracteriza porque su pueblo está politizado y la gente está muy atenta de las transformaciones que se van haciendo”, respondió Castillo Juárez al ser cuestionada sobre la advertencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que los electores juzgarán al PT cuando vean su logotipo en la boleta.

La senadora, quien también milita en Morena, reconoció que la jornada legislativa no arrojó todos los resultados buscados. “No se logró todo porque quedó fuera la reforma al artículo 35. Sin embargo, el 115, el 116 y el 134 sí fueron aprobados y creemos que es una reforma profunda en esta lucha por eliminar los privilegios y seguir trabajando por la justicia social y la igualdad”, sostuvo.

Consultada sobre si Morena cedió en el tema de la revocación de mandato para preservar la alianza rumbo a 2027 —como señaló el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara—, Castillo Juárez evitó pronunciarse en esos términos y reivindicó el papel de los aliados del partido guinda.

“Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde aportaron para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

La presidenta del Senado enmarcó los desacuerdos como parte natural del proceso político y llamó a valorar lo alcanzado. “Yo creo que fue muy importante todo lo que se avanzó, que así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que haber construcción de consensos y eso es lo que se pudo consensar”, dijo.

En ese sentido, Castillo Juárez subrayó que los cambios nunca son sencillos y que el avance legislativo debe leerse en perspectiva. “Las transformaciones nunca han sido fáciles, incluso los cambios los vemos hasta en las familias, son complicados. Entonces estamos avanzando y lo importante es la democracia, la justicia social, la libertad de expresión”, señaló.

La senadora destacó el debate del miércoles en la Cámara Alta como muestra del escrutinio ciudadano sobre el proceso legislativo. “Lo pudimos constatar con el debate que se dio en la Cámara de Senadoras y Senadores, y la población está muy atenta a todo lo que está pasando”, afirmó, al tiempo que señaló que serán los propios ciudadanos quienes determinen su opinión sobre las distintas posturas y el trabajo de cada partido. La minuta ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su revisión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR