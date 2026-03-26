Sheinbaum cuestiona que se eliminara revocación de mandato en Plan B de electoral

La Presidenta de México en la conferencia de prensa de este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que el Partido del Trabajo (PT) no acompañara por completo el Plan B de la reforma electoral y presionara para eliminar el artículo sobre la revocación de mandato.

“Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado”, comentó.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los partidos que sepultaron la revocación de mandato tenían el temor de perder votos si ella aparecía en la boleta en 2027.

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“Bueno, otro tema del Plan B era la revocación de mandato, que yo dije no es que la Presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del Presidente o la Presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero; es decir, en la elección concurrente o en el siguiente año. Y no es obligatoria la revocación de mandato, tiene que solicitarse con firmas, esa parte no fue aprobada.

“Desde mi perspectiva, ¿por qué no fue aprobada? Pues probablemente los partidos tenían temor a que si la Presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían, desde mi perspectiva, eso es lo que a ellos les dio temor”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La noche del miércoles, Morena cedió ante la exigencia del Partido del Trabajo (PT) y acordó retirar el artículo 35 constitucional del Plan B electoral —la cláusula que permitiría al Ejecutivo federal llamar al voto con recursos públicos— a cambio de mantener la unidad de la coalición.

Con ese acuerdo, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma con 87 votos a favor de Morena, PT y Verde Ecologista, y 41 en contra de PAN y PRI, tras una sesión de cinco horas de duración. Tras la modificación, los panistas, priistas y emecistas celebraron al grito de: “¡Sí se pudo!”.

Esta mañana al hablar del tema. la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció avances en materia de austeridad, pero advirtió que la omisión del mecanismo no beneficia al país.

Tras la votación legislativa, Claudia Sheinbaum explicó que la Cámara Alta avaló medidas clave para reducir privilegios dentro del servicio público, aunque dejó fuera el apartado relacionado con la consulta ciudadana.

Claudia Sheinbaum detalló que la iniciativa no pretendía imponer una revocación en 2027, sino ampliar las opciones para ejercer ese derecho democrático. La propuesta buscaba permitir que el ejercicio pudiera realizarse también en el tercer año del sexenio, siempre bajo solicitud ciudadana.

Claudia Sheinbaum atribuyó el rechazo a consideraciones políticas dentro del Congreso. Señaló que algunos partidos temieron que su presencia en la boleta influyera en los resultados electorales. “Probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta está en la boleta fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”, sostuvo.

En contraste, Claudia Sheinbaum destacó que el Congreso sí aprobó lo que consideró el núcleo de la reforma. “Ahora, se aprobó lo principal, que es disminuir privilegios, que es en esencia la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos por 36 años”.

Respecto al contenido de la propuesta, Claudia Sheinbaum explicó que contemplaba ajustes administrativos, revisión de salarios y una disminución de estructuras que, según dijo, generan cargas innecesarias al erario. “Lo que se busca es que haya menos privilegios y más eficiencia”, afirmó, al destacar que los recursos públicos deben orientarse a prioridades sociales antes que a gastos burocráticos.

Al ser cuestionada sobre el papel del Partido del Trabajo (PT) en esta votación, Sheinbaum reconoció el papel de las diferentes fuerzas políticas en el sistema democrático y aseguró que “todos los partidos políticos aportan a la democracia del país”.

Sobre la discusión futura, dejó claro que su administración no abandonará la agenda de transformación electoral. Consideró necesario mantener el análisis en torno al uso de recursos y la transparencia institucional. “Se tiene que seguir discutiendo”, apuntó, al reiterar que la ciudadanía demanda procesos más austeros y cercanos.

La mandataria insistió en que la reforma no buscaba debilitar a las autoridades electorales, sino fortalecer su legitimidad a partir de reglas más claras y un manejo responsable del presupuesto.

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FGR