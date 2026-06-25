Firman acuerdos para la operación de una mina en Eduardo Neri, Guerrero.

Autoridades federales, estatales, municipales, representantes comunitarios y directivos de Equinox Gold formalizaron este jueves diversos acuerdos vinculados con la operación de una mina en Eduardo Neri, Guerrero, esto tras un proceso de diálogo con pobladores de Mezcala y Xochipala.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, acudió como testigo a la firma de los convenios de ocupación temporal de tierras entre ambas comunidades y la compañía minera. La funcionaria señaló que los pactos incluyen compromisos en inversión social, salud, protección ambiental, infraestructura comunitaria, proveeduría local, empleo y salario digno.

Con la reanudación de actividades, la Secretaría de Gobernación prevé beneficios para habitantes de la zona alta de la montaña, de acuerdo con lo expuesto durante el acto protocolario.

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que las inversiones en México deben generar ventajas sociales para las localidades y respetar derechos colectivos, normas ambientales y prosperidad compartida.

Este jueves fuimos testigos de la formalización de convenios entre comunidades del municipio Eduardo Neri, #Guerrero, la empresa minera @EquinoxGoldCorp y autoridades de los tres órdenes de gobierno. A través del diálogo y la construcción de acuerdos es posible abrir camino a… pic.twitter.com/feBzqpK19y — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 25, 2026

“El desarrollo económico no puede desvincularse de la justicia ambiental y de la justicia social, porque no puede haber justicia social sin justicia ambiental”, afirmó Bárcena.

Semarnat mantendrá seguimiento a la actividad minera

Desde la Semarnat se mantendrá seguimiento a la actividad minera para verificar estándares de protección ambiental y beneficios concretos para Carrizalillo, Mezcala y Xochipala, indicó la titular de la dependencia.

También asistieron el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera; el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez; el presidente ejecutivo de Equinox Gold, Darren Hall; la alcaldesa de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo; el presidente de Bienes Comunales de Xochipala, Fernando Solís; y el representante de Bienes Comunales de Mezcala, Joel Ramos.

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JVR