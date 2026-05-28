Alicia Bárcena impulsa liderazgo femenino para transformar la economía mexicana

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que las mujeres tienen un papel central en la transformación económica y ambiental de México, al encabezar empresas, cadenas de valor y proyectos vinculados con innovación, sostenibilidad y autonomía financiera.

Durante su mensaje en el Foro Mujeres Exportadoras, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, la funcionaria federal sostuvo que el liderazgo femenino forma parte de la agenda productiva del país y no de un tema adicional dentro del desarrollo nacional.

“El liderazgo de las mujeres ya no es un asunto complementario, es una condición indispensable”, dijo Bárcena ante empresarias, representantes del sector privado y participantes del encuentro realizado este miércoles.

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Agradezco al @ComceOficial la invitación para inaugurar el “Foro de Mujeres Exportadoras 2026”, un espacio donde se hace tangible la convicción de que el desarrollo sostenible, la competitividad y la justicia social en México avanzan de la mano del liderazgo de las mujeres.

🇲🇽💜 pic.twitter.com/3PGQATQSK0 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) May 28, 2026

La titular de Semarnat señaló que la autonomía económica constituye uno de los primeros pasos para alcanzar la igualdad de género, porque permite a las mujeres tomar decisiones propias en los ámbitos político, financiero y personal.

“Uno de los primeros elementos para lograr la igualdad de género es la autonomía económica”, expresó la secretaria, quien vinculó esa condición con la capacidad de las empresarias para abrir espacios en sectores estratégicos del comercio exterior.

Según los datos expuestos por Bárcena, 47.35 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas con régimen de persona física tienen a una mujer como propietaria. Además, 40.9 por ciento de la población ocupada corresponde a trabajadoras, equivalente a 24.3 millones de personas.

Otra cifra colocada por la funcionaria apunta a que el 29 por ciento de las empresas o negocios familiares en México cuentan con dirección femenina. Para la secretaria, esos números muestran una presencia creciente de mujeres en la actividad productiva.

Bárcena sostuvo que exportar implica proyectar la identidad económica del país ante el mundo, a través de lo que México produce, comercializa y representa. En ese punto, planteó que el Foro Mujeres Exportadoras muestra cómo las empresarias han logrado abrir espacios en una actividad marcada por retos externos.

“El tipo de cambio está favoreciendo más las importaciones que las exportaciones, y sabemos que es un escollo en el que debemos avanzar”, advirtió la funcionaria al referirse a los obstáculos que enfrenta el sector.

Además del factor cambiario, la secretaria mencionó un entorno internacional complejo por tensiones geopolíticas y volatilidad en los precios del petróleo. Señaló que combustibles como diésel y gas natural inciden en toda la economía, por lo que México debe revisar cómo produce, qué fabrica y de qué manera comercializa.

Frente a ese escenario, Bárcena afirmó que el país necesita inversión extranjera ligada a protección ambiental, inclusión y asociación con cadenas de valor mexicanas. También destacó el acuerdo global modernizado con Europa como una oportunidad para pequeñas y medianas empresas.

“Queremos inversión extranjera que venga a nuestro país también a ayudarnos a proteger nuestro patrimonio natural y que también venga con esa visión de inclusión”, señaló.

La funcionaria vinculó esa ruta con el Plan México y con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien mencionó como la primera mujer en encabezar el Ejecutivo federal en 200 años. Desde su perspectiva, este proyecto coloca la sostenibilidad en el centro de la estrategia nacional.

Bárcena planteó que México debe avanzar de una economía lineal hacia una circular, con acciones para reciclar plásticos, papel, textiles y llantas. La secretaria indicó que en el país existen 300 millones de neumáticos y que la población genera 140 mil toneladas de basura cada día. “Eso es lo que producimos nosotros: 10 veces el Estadio Azteca, todos los días”, afirmó al llamar a separar residuos desde los hogares y a incorporar criterios ambientales dentro de las empresas.

También sostuvo que las mujeres ya participan en procesos de economía circular, al impulsar el aprovechamiento de textiles, plásticos y papel. A su juicio, esa labor permite repensar las formas de producir, consumir, reciclar, reutilizar y remanufacturar.

Como ejemplos de liderazgo femenino dentro del Gobierno federal, Bárcena mencionó a Luz Elena González, en la Secretaría de Energía; Claudia Curiel, en la Secretaría de Cultura, y Columba López, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Las ubicó en áreas relacionadas con transición energética, patrimonio cultural y producción agroalimentaria sustentable.

La secretaria recordó a Wangari Maathai, bióloga keniana que fundó en 1977 el movimiento Green Belt, con el cual comunidades rurales de mujeres reforestaron 51 millones de árboles en Kenia. En 2004, Maathai recibió el Premio Nobel de la Paz.

“Somos las mujeres las que podemos cambiar el mundo”, dijo Bárcena, al plantear que las posiciones de decisión permiten definir rutas tecnológicas, políticas de inclusión y prioridades económicas.

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MSL