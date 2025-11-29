Cárdenas: no hay diálogo

Y fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien suele ser muy medido en su señalamientos y consideraciones, sobre todo cuando son de tipo político, el que planteó que el Gobierno debería tener diálogo con críticos. De acuerdo con reportes periodísticos, fue durante la presentación de un libro que el político izquierdista consideró: “Esto que hemos visto en estos días más recientes, se manifiestan discrepancias fuertes con el Gobierno, críticas muy fuertes, inquietudes válidas. Y hay algo que a mí me preocupa mucho: que no haya diálogo, no se discuten las cosas, no se discuten los problemas”. Cárdenas Solórzano, quien es padre de Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, señaló también que “es indispensable abrir el diálogo entre los que tenemos diferencias… creo que hay que hablar también con aquéllos con los que no estamos de acuerdo y a lo mejor encontramos algo bueno, a lo mejor no, pero es algo muy importante”. Ahí el dato.