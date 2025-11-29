Congreso karaoke

Con la novedad de que así como pasó en la Cámara de Diputados, donde la entrega de un reconocimiento a la Sonora Santanera derivó en un bailongo, resulta que en el Congreso de Puebla, otro evento con músicos derivó en que una diputada del Partido Verde agarrara el micrófono y en uno de los salones del inmueble legislativo se soltara a cantar. En un video que se viralizó se le ve interpretando “con el alma”, según ella misma dijo, la canción de Juan Gabriel “Se me olvido otra vez”. Fue la propia legisladora Katy Sánchez Rodríguez, del distrito 3 con cabecera en Chignahuapan, la que difundió las imágenes, pero, hecho lo anterior, como suele ocurrir en las redes, los señalamientos no se hicieron esperar, por lo que después lo bajó. Las críticas, nos comentan, fueron no tanto por la calidad de su interpretación, sino por el extraño uso que se le da a las instalaciones del Congreso: en las imágenes del video se ven a los costados pantallas en las que pasa la letra de la canción, o sea ¡como karaoke! ¿Que no el congreso es para legislar? le señalaron. Uf.