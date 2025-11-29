Enlista Segob resultados del Plan Michoacán

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, ayer en conferencia.

El Gobierno de México, a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Bienestar, informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se realizarán durante noviembre y diciembre de 2025, 16 Ferias del Bienestar, cuatro Sí al Desarme, Sí a la Paz y dos Tianguis del Bienestar. Además de que se lleva a cabo una visita casa por casa a un millón 282 mil 948 viviendas de los 113 municipios de la entidad del 19 de noviembre al 19 de diciembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el 9 de diciembre se presentará un informe integral sobre las acciones que realizan todas las dependencias del Gobierno federal en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Tip: En 2026 se destinarán 37 mil 450 mdp en becas y programas para el Bienestar en beneficio de 1.5 millones de michoacanos, como parte del plan de atención a las causas.

“Una parte del Plan Michoacán, que es una visita casa por casa, que estamos haciendo a todos los habitantes de Michoacán, a todas las viviendas y les llamamos Ferias del Bienestar, que es la presencia de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales en los municipios de Michoacán”, puntualizó en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participan 53 dependencias del Gobierno federal de manera coordinada para atender las necesidades de la entidad.

En estos encuentros, puntualizó, también se realizaron diálogos con presidentes municipales del oriente y poniente, así como con sectores de la sociedad donde: “se solicitó la rehabilitación carretera federal, recuperación de espacios públicos, infraestructura hospitalaria, unidades deportivas y casas de la cultura”.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que, a la fecha, dos mil 337 servidores públicos de más de 20 dependencias han realizado 129 mil 724 visitas casa por casa en 95 municipios de la entidad, con el objetivo de aplicar un cuestionario en el que se pregunta si se recibe algún Programa para el Bienestar y se les informa sobre el Plan Michoacán.