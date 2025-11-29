José Ramón López Beltrán afirma que Alejandro Gertz Manero ‘logró poner orden’ en la FGR

Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, compartió en redes sociales su reconocimiento y buenos deseos para el exfuncionario.

En su publicación, López Beltrán expresó su “afecto y reconocimiento” hacia Gertz Manero, subrayando el cierre de su etapa al frente de la FGR. Además, destacó el desempeño del fiscal en un contexto que calificó como “complicado y lleno de resistencias del antiguo régimen”, en el que, según señaló

En el texto, el también empresario afirmó que el exfiscal condujo a la Fiscalía para que “realmente defendiera los intereses” de la ciudadanía “y no los de unos cuantos”. Finalmente, le deseó “salud” y “una nueva etapa llena de paz y satisfacción personal”.

El mensaje íntegro, publicado por López Beltrán en X, señala: “Mi afecto y reconocimiento al doctor Alejandro Gertz Manero. Ya termina su labor como Fiscal General de la República. En un contexto complicado y lleno de resistencias del antiguo régimen, logró poner orden y encaminar a la Fiscalía para que realmente defendiera los intereses del pueblo de México, no los de unos cuantos. Le deseo salud y una nueva etapa llena de paz y satisfacción personal.”

Gertz Manero anunció su salida del cargo luego de encabezar la FGR desde 2019, periodo marcado por tensiones políticas, reformas institucionales y señalamientos tanto de defensores como de críticos de su gestión.

Su renuncia abrió paso a nuevas definiciones dentro del sistema de procuración de justicia en el país, en medio del debate sobre los retos de autonomía, eficiencia y combate a la impunidad que enfrenta la institución.

La declaración de López Beltrán ocurre en un momento clave, donde distintas voces políticas y sociales han comenzado a fijar postura sobre el legado del exfiscal y el rumbo que deberá tomar la Fiscalía en la próxima etapa.

Hasta el momento, Gertz Manero no ha emitido un pronunciamiento público en respuesta al mensaje del hijo del exmandatario.

Por otro lado, Ernestina Godoy Ramos asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República de manera interina, mientras el Senado define al próximo fiscal constitucional.

Su llegada ocurrió después de haber sido titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (2019-2024), donde permaneció cinco años al frente de la institución.

Asimismo, Godoy reaccionó en la red social X para felicitar a José Ramón López Beltrán por el mensaje que publicó en reconocimiento a Alejandro Gertz Manero, gesto que mostró su respaldo público a las palabras del hijo del expresidente.

Dentro de este mismo marco, con la renuncia de Alejandro Gertz Manero, se abrió formalmente el proceso político-constitucional para nombrar a un nuevo fiscal general. De acuerdo con el mecanismo establecido en la Constitución mexicana:

La Presidencia de la República debe enviar una terna al Senado.

El Senado realizará la revisión de perfiles y posteriormente una votación.

El candidato que obtenga mayoría calificada será designado como fiscal general por un periodo de nueve años, sin posibilidad de reelección inmediata.

En caso de que no se alcance mayoría, el Ejecutivo podría hacer un nombramiento directo de entre los perfiles propuestos, siguiendo lo previsto en la normativa.

Mientras se resuelve la designación, Ernestina Godoy continuará como encargada de despacho, con facultades para operar el organismo, pero sin ocupar aún el cargo de fiscal constitucional.

