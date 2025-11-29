Tesoro endurece controles de envío de dinero a México

Precio del dólar en bancos y casas de cambio de la CDMX, en imagen de archivo.

EL GOBIERNO de Estados Unidos emitió ayer una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero que refuercen los controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” en transferencias de fondos hacia México, realizadas por “extranjeros indocumentados”, en la que se incluyen las remesas.

“Anualmente, durante los últimos años, EU ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en EU, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, indicó la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro.

72,000 mdd en remesas fueron enviadas de EU al exterior en 2024

De ahora en adelante las empresas tendrán que presentar un informe de actividad sospechosa para toda transacción que involucre al menos dos mil dólares, sobre todo cuando exista la sospecha de que esa operación está relacionada con una posible infracción de la ley.

La medida incluye transferencias transfronterizas provenientes de empleos ilegales o de recursos que la institución tenga motivos para creer que fueron obtenidos de manera ilícita en EU por inmigrantes indocumentados.

La alerta, indicó, forma parte de las acciones “para prevenir la explotación del sistema financiero estadounidense por parte de migrantes que buscan transferir fondos obtenidos ilícitamente, incluso mediante el traslado de dichos fondos a través de la frontera”, las cuales considera susceptibles de ser parte del lavado de dinero y “financiamiento del terrorismo”.

La alerta está dirigida en particular a negocios de servicios monetarios que se encargan de realizar cambio de divisas, cajero de cheques y transferencia de fondos, entre otras. Aunque el reforzamiento de controles de transferencias al extranjero no está dirigido en particular a las remesas, que representan uno de los motores de la economía en México, sí se verán afectadas con nuevos procedimientos.