Abaten a ‘Pichón’ y detienen a dos operadores de la facción del Chapo Isidro en Sinaloa

Autoridades federales abatieron en un operativo a Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, señalado como líder de una célula vinculada a “El Chapo Isidro”.

Además, en el mismo operativo ejecutado por las secretarías de Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, junto con la Fiscalía General de la República, se detuvo a dos personas identificadas como compañeras de “Pichón”: Adelemo Pérez, alias “Lemu”, y Miguel Ángel Villalba.

Gabinete federal de seguridad da conferencia sobre acciones en el país. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Así se informó este domingo en una conferencia del Gabinete federal de seguridad, donde se detalló que los efectivos navales realizaban patrullajes de seguridad cuando fueron atacados “con disparos de arma de fuego”; al considerar en riesgo su vida, “repelieron la agresión y controlaron la situación”.

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx mediante labores de investigación. Se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos, se detuvieron a dos operadores de esta célula delictiva y al agredir al… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 30, 2025

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo.

Detallan operativo en Sinaloa. ı Foto: Captura de video

En los cateos también se incautaron dos armas largas, cuatro vehículos, dos teléfonos celulares y se localizaron dos laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas.

En estos laboratorios se decomisaron mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, además de un reactor y diversos recipientes utilizados en la elaboración de enervantes.

Detallan operativo en Sinaloa. ı Foto: Captura de video

Las autoridades recordaron que en mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación por “narcoterrorismo” contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, exlíder del Cártel Beltrán Leyva, y su hijo, Pedro Inzunza Coronel.

Ambos enfrentan posibles condenas a cadena perpetua, con un mínimo de 20 años de prisión, además de multas que podrían alcanzar 20 millones de dólares.

