Harfuch niega que Miss Universo esté ligado al crimen organizado

Omar García Harfuch aclara que no existen indicios que relacionen a Miss Universo con el crimen organizado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que el Gobierno de México no tiene registro de ningún vínculo entre el crimen organizado y el certamen Miss Universo 2025, pese a las versiones surgidas tras las investigaciones contra uno de los empresarios relacionados con el evento.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario aclaró que las indagatorias que derivaron en órdenes de aprehensión contra varias personas —incluido un copropietario del concurso— no implican al certamen ni a su estructura financiera.

“Hasta ahora no existe información que relacione directamente al concurso Miss Universo con recursos ilícitos. No tenemos indicios que apunten a esa dirección”, sostuvo.

García Harfuch explicó que las investigaciones en curso se concentran en actividades delictivas imputadas a individuos específicos y que no hay elementos que señalen una participación institucional del concurso o de su organización internacional.

El titular de la SSPC pidió no generar conclusiones adelantadas y reiteró que las autoridades federales continuarán trabajando para esclarecer completamente el caso.

Es importante no especular. Lo que podemos afirmar con responsabilidad es que no hay evidencia que vincule al certamen con dinero del crimen organizado Omar García Harfuch, titular de la SSPC



El funcionario insistió en que el Gobierno de México mantendrá la coordinación entre la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias del Gabinete de Seguridad para continuar con las investigaciones y garantizar procesos transparentes.

