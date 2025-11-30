Suman 932 detenidos por delitos de alto impacto en Michoacán: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa del Gabinete federal de seguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que en las últimas dos semanas, han sido detenidas 134 personas en el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En conferencia de prensa del Gabinete federal de Seguridad, García Harfuch detalló que las detenciones han sido realizadas tras operativos coordinados entre instituciones, y han derivado también en el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, cargadores y material explosivo.

En el mismo sentido, García Harfuch detalló que, desde el inicio del presente sexenio, en octubre del 2024, hasta el 15 de noviembre de este año, se ha detenido a 932 personas en Michoacán vinculadas con delitos de alto impacto, a través de operativos que, explicó, se reforzaron con el Plan Michoacán.

Asimismo, detalló que, a lo largo del presente periodo del Gobierno federal, se han decomisado 92 armas de fuego y 23 toneladas de droga y se han desmantelado 17 laboratorios.

Sobre el Plan Michoacán, García Harfuch detalló que se incrementó el despliegue operativo en el estado epónimo con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de unidades especializadas de investigación e inteligencia dedicadas a la captura de objetivos prioritarios.

Asimismo, señaló que el Gobierno de México reforzó a las corporaciones locales mediante equipamiento, capacitación y acompañamiento técnico tanto para la Policía estatal como para la Fiscalía de Michoacán.

En el combate a la extorsión, el secretario informó que se instaló una subsede de la Estrategia Nacional contra este delito en Michoacán y se capacitó a operadores de la línea 089. Este trabajo ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden al estado.

El responsable de la seguridad pública federal reiteró que la pacificación de Michoacán es una prioridad nacional, y aseguró que se trabaja con inteligencia y coordinación.

