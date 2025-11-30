Claudia Sheinbaum convoca al Zócalo el 6 de diciembre por 7 años de la Cuarta Transformación

Claudia Sheinbaum, desde Cuernavaca, Morelos, llama a refrendar el principio de que “en México el pueblo manda” en la Plaza de la Constitución.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la invitación a las mexicanas y mexicanos para que, el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, celebren siete años de la Cuarta Transformación y recuerden que en México el pueblo manda, esto luego de felicitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó este domingo su nuevo libro titulado “Grandeza”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum invita a la ciudadanía a asistir al Zócalo el próximo 6 de diciembre a la celebración por la Cuarta Transformación. ı Foto: Presidencia

“Quiero invitarles, el próximo sábado 6 de diciembre, a que estemos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, juntas y juntos una vez más diciendo: en México el pueblo manda, en México hay gobiernos que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México y el único que lo puede decir es el propio pueblo de México, por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, convocó desde Cuernavaca, Morelos, al encabezar la reapertura del Hospital General del ISSSTE “Dr. Carlos Calero Elorduy”.

Destacó que el nuevo libro del expresidente reconoce que la grandeza cultural de México radica en los pueblos originarios, quienes resistieron a la Conquista y posteriormente fueron excluidos por los gobiernos neoliberales; lo cual cambió con la llegada de la Cuarta Transformación, y continúa en el Segundo Piso de la Transformación, ya que se reconoce su papel en la historia y en el presente del país.

Durante la reapertura del Hospital del ISSSTE en Morelos, la Jefa del Ejecutivo Federal convocó a un encuentro masivo en la Ciudad de México. ı Foto: Presidencia

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó los logros de la Cuarta Transformación de la vida pública de México: 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza; 32 millones de familias reciben de manera directa los Programas y Becas para el Bienestar, que ahora son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el salario mínimo aumentó 125%; no hay inflación; el peso está sólido y se registra récord histórico en Inversión Extranjera Directa (IED).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am