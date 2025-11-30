Envió carta a Romero

Felipe Calderón desea éxito al PAN tras reformas internas; le pide volver a ‘apostar por sí mismo’

Calderón agradeció la invitación para acudir a la Asamblea, aunque aclaró que no pudo asistir; aseguró que los gobiernos panistas han sido los mejores de México en el siglo

El expresidente Felipe Calderón
El expresidente Felipe Calderón Foto: Flickr
Por:
Mariel Caballero

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa envió un mensaje directo al Partido Acción Nacional (PAN) tras la realización de su Asamblea Extraordinaria.

A través de una carta dirigida al dirigente nacional, Jorge Romero, Calderón deseó éxito en los trabajos y en la apertura con la ciudadanía.

En el documento fechado el 28 de noviembre de 2025, Calderón agradeció la invitación para acudir a la Asamblea, aunque aclaró que no pudo asistir. Sin embargo, afirmó que sigue atento al proceso y a las decisiones que definan el futuro del PAN.

El exmandatario subrayó que las reformas deben servir para “impulsar y fortalecer la identidad del PAN”, retomando lo que Carlos Castillo Peraza llamó “apostar por nosotros mismos”: un triple reencuentro con los principios fundacionales de 1939, con los gobiernos panistas que, dijo, han sido de los mejores del siglo a pesar de sus errores y, sobre todo, con los ciudadanos.

Felipe Calderón
Felipe Calderón ı Foto: Cuartoscuro

Calderón advirtió que hoy existen miles de mexicanas y mexicanos de buena voluntad que desean participar en política, pero no encuentran opciones reales para integrarse con voz y voto. Si el PAN logra abrir sus puertas a esta ciudadanía y construir una nueva militancia, “reencontrará el camino del triunfo y será nuevamente factor de esperanza”. Si no lo hace, insistió, el partido “no tendrá futuro”.

El expresidente enfatizó que la fuerza histórica del PAN ha provenido siempre de los ciudadanos y que su crecimiento se ha sostenido en esa conexión. Por ello, llamó a que las decisiones tomadas en la Asamblea vayan orientadas a recuperar esa relación.

Calderón cerró su mensaje enviando un saludo a los militantes y deseándoles éxito en sus deliberaciones y acuerdos, de los cuales aseguró que estará muy pendiente.

