Zarpa el Buque Escuela Cuauhtémoc de Veracruz tras festejos por Bicentenario de la Independencia en la Mar

El Buque Escuela Cuauhtémoc, conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, zarpó este domingo del puerto de Veracruz después de una visita de una semana realizada en el marco de los Festejos por la Conmemoración de los 200 Años de la Consolidación de la Independencia de México en el Mar, informó la Secretaría de Marina.

La embarcación había arribado el pasado 23 de noviembre y, durante su estancia, abrió sus puertas al público para permitir que visitantes conocieran su historia y la labor que desempeña en la formación de las y los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Su misión, recordó la dependencia, es ofrecer instrucción integral y llevar un mensaje de paz y buena voluntad del pueblo de México alrededor del mundo.

Los cadetes que viajaban a bordo desembarcaron en Veracruz para reincorporarse a sus estudios en la Heroica Escuela Naval Militar. Mientras tanto, el velero continuará su ruta por aguas del Golfo de México y el Mar Caribe rumbo al Canal de Panamá, el cual cruzará el próximo 13 de diciembre.

El buque escuela Cuauhtémoc en el puerto de Veracruz 🇲🇽

Veracruz Velero turismo "El embajador y caballero de los mares”. pic.twitter.com/TOr12stWkO — Leticia Ali (@cal2314) November 30, 2025

Posteriormente, el Cuauhtémoc navegará hacia el Océano Pacífico con destino al puerto de Acapulco, Guerrero, su base de operaciones, donde se tiene previsto su arribo el 24 de diciembre. Con ello concluirá el “Crucero de Instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025”, permitiendo a la tripulación pasar la Navidad con sus familias.

El pasado 23 de noviembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este domingo un homenaje a bordo del Buque Escuela Cuauhtémoc en memoria del cadete de cuarto año América Yamile Sánchez Hernández y del marinero Adair Maldonado Marcos, quienes fallecieron el pasado mes de mayo durante la gira del navío por la ciudad de Nueva York.

Visita nuestra #GaleríaFotográfica de nuestros #MandosNavales donde se capturan momentos que, además de reflejar la gallardía y marcialidad que nos distinguen, muestran también nuestra cercanía y compromiso con la población.



En el marco del Bicentenario de la Consolidación de la… pic.twitter.com/gCGGJGoNgQ — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 30, 2025

LMCT