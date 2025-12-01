Aguinaldo INAPAM 2025: cuáles son los requisitos y cómo recibirlo paso a paso

Te contamos quienes pueden cobrar el aguinaldo INAPAM y cuáles son los requisitos.

Además de otorgar diversos beneficios como descuentos en medicamentos y servicios médicos, o facilitar el acceso al transporte público, algunas personas adultas mayores inscritas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden recibir uno de los ingresos adicionales más esperados en diciembre: el aguinaldo.

Lo anterior, a través del programa de Vinculación Productiva para Personas Adultas Mayores, que consiste en incorporar al mercado laboral personas de 60 años o más, a través de la vinculación con empresas que, además de ofrecer un sueldo base, brindan todas las prestaciones de ley.

Entre esas prestaciones está el aguinaldo, un derecho laboral establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y que cada trabajador debe recibir anualmente a más tardar el 20 de diciembre, tanto para quienes hayan cumplido un año completo de trabajo como para las personas que no alcancen el año de servicio o cuya relación laboral termine antes de esa fecha.

De acuerdo con el INAPAM, la Vinculación Productiva consiste en empleos remunerados o actividades voluntarias “que generen un ingreso para las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión”.

En algunos casos, las empresas que colaboran con el INAPAM ofrecen prestaciones superiores a las de la ley y/o horarios flexibles, con contrataciones por hora, por jornada o por proyecto y/o servicios.

Aunque las empresas pueden solicitar requisitos adicionales , para ingresar al programa de Vinculación Productiva las personas adultas mayores interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 60 años o más

Presentar la credencial original del INAPAM

Contar con una identificación oficial vigente con fotografía, como el INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet de salud del IMSS o ISSSTE.

¿En qué consiste el procedimiento?

Para realizar el trámite, es necesario presentar los documentos en alguno de los 41 Módulos de Vinculación Productiva distribuidos en las 32 entidades de la República, que brindan servicio de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Además, es indispensable:

Llenar una solicitud de inclusión social

Entrevistarse con algún promotor o promotora del programa

Seleccionar una oferta a actividad productiva y/o voluntaria

Entrevistarse con alguna de las empresas vinculadas al programa

Puedes conocer las ubicaciones de los Módulos de Vinculación Productiva haciendo clic aquí. Además, en caso de dudas sobre el trámite o proceso de afiliación, el INAPAM habilitó el correo electrónico: buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr