¿Beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro reciben aguinaldo? Esto debes saber

Te decimos su el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro paga aguinaldo.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y que buscan adquirir experiencia laboral en empresas y centros de trabajo durante un periodo máximo de 12 meses.

El programa otorga un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, equivalente a un salario mínimo en 2025; además, brinda seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por ello, antes de la fecha límite para el depósito el aguinaldo, ha surgido una duda frecuente entre los beneficiarios: ¿las empresas que forman parte del programa para el Bienestar están obligadas a otorgar esta prestación?

¿Beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán aguinaldo?

No, las y los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no reciben aguinaldo.

Esto, porque el apoyo económico no se considera un salario derivado de una relación laboral formal, y la inscripción al programa tampoco se considera un contrato de trabajo, sino una capacitación para la eventual inserción al mercado laboral, como establecen las Reglas de Operación.

El aguinaldo es una prestación exclusiva para trabajadores formales, establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y la cantidad mínima equivale a 15 días de salario.

Por ley, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre a quienes hayan cumplido un año completo de trabajo. No obstante, las personas que no alcancen el año de servicio o cuya relación laboral termine antes de esa fecha tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

¿Cuándo inicia el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como objetivo impulsar la inserción laboral de los jóvenes y fortalecer sus habilidades para facilitar su integración futura al mercado de trabajo.

Este 1 de diciembre de 2025 inició el periodo de postulaciones para quienes busquen registrarse como aprendices e ingresar a un centro de trabajo.

Las y los interesados deberán inscribirse como “aprendiz” a través del portal de Jóvenes Construyendo el Futuro, haciendo click aquí. Para generar un folio para registro, es necesario ingresar los siguientes datos:

CURP

Correo electrónico

Teléfono

Código Postal

Estado

Aceptar los términos y condiciones

Toma nota: para postularse a un centro de trabajo, las personas interesadas deberán consultar el mapa de focalización a través de : para postularse a un centro de trabajo, las personas interesadas deberán consultar ela través de este enlace , para verificar los municipios que participan por estado, así como los espacios disponibles

Al concluir la capacitación, las y los beneficiarios reciben una constancia de capacitación que acredita las habilidades desarrolladas; además, en caso de no ser contratados por la empresa o centro de trabajo, el programa ofrece otras alternativas para facilitar su incorporación al mercado laboral.

