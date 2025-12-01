Largos tiempos para el remplazo de Gertz

Así que esta semana arranca el proceso formal de selección del nuevo fiscal General de la República, según lo adelantó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Ya se verá si a ese trámite la mayoría de la 4T le mete celeridad, porque si se va a los límites de tiempo que plantea la ley, puede llevar más de un mes. Y es que implica que primero la Cámara alta arme una lista de 10 nombres —entre los que puede incluir a quien se haya anotado en la convocatoria abierta—, para lo cual dispone de 20 días, después de ese listado, la Presidenta elegirá a tres nombres y los devolverá a los senadores, para lo cual puede ocupar hasta 10 días. Una vez regresado, vienen comparecencias de los integrantes de esa terna y sólo hasta entonces viene la votación. Entre quienes siguen de cerca el quehacer de la llamada Casa del Federalismo, lo ideal sería que apuraran todo, porque la mayoría ya tiene pistas de quién será la ganadora. ¿Será?