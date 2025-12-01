Sheinbaum da bienvenida oficial al Presidente de la República de Singapur

El Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, fue recibido este lunes en Palacio Nacional por la Jefa del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tharman Shanmugaratnam llegó a México ayer domingo para realizar una visita de Estado, en un encuentro que busca fortalecer los lazos económicos y políticos entre ambos países; esta visita coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

En representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, Tharman Shanmugaratnam fue recibido por Roberto Velasco Álvarez, encargado de despacho de la Cancillería y subsecretario para América del Norte, en las instalaciones de la Base Aérea Militar No.19 de la Ciudad de México a las 19:30 horas, junto a su esposa y comitiva.

